İTO açıkladı: Ocak ayının zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayına ilişkin perakende fiyatlarındaki değişimleri açıkladı. 336 ana üründen 240'ının fiyatı yükselirken, 49 ürünün fiyatında düşüş görüldü.

Açıklamaya göre, sağlık harcamaları grubunda yer alan diş muayenesi yüzde 66,67 oranında artışla zam şampiyonu oldu. Eğlence ve kültür grubunda yüzde 52,80 artışla edebi kitaplar, sağlık harcamalarında yüzde 44,71 ile dolgu ve yüzde 44,09 ile diş çekimi, ulaştırmada ise yüzde 43,89 artışla köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri dikkat çekti.

Fiyatı artan diğer ürünler arasında yüzde 40 ile otopark, yüzde 35,58 ile şehir içi ulaşım, yüzde 35 ile taksi, yüzde 34,96 ile okul servis ücretleri, yüzde 32,61 ile yeşil soğan ve yüzde 29,36 ile salatalık da yer aldı.

Eğitim harcamalarında yüzde 22,22 artışla kreş ve anaokulu ücretleri dikkat çekerken, ekmek fiyatı yüzde 15,24 arttı.

Kabak fiyatı en çok düşen ürün oldu

Ocak ayında fiyatı en fazla gerileyen ürün yüzde 23,47 ile kabak oldu. Karnabahar yüzde 19, kadın kazağı yüzde 8,39 ve erkek kazağı yüzde 8,31 oranında düşüş gösteren diğer ürünler arasında yer aldı.

Ev eşyası grubunda yüzde 6,90 ile ütü, gıda harcamalarında yüzde 6,92 ile zeytinyağı, yüzde 5,99 ile ıspanak ve yüzde 5,72 ile pırasa fiyatları geriledi. Ayrıca yüzde 3,52 ile otel oda ücretlerinde de düşüş kaydedildi.