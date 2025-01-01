İTO aralık verilerini yayınladı: İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2024 Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yaşanan fiyat değişimlerini gösteren yıllık değişim oranları; İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 40,64 olarak belirlendi.

Harcama gruplarına göre artışta farklılıklar

2024 Aralık ayında perakende fiyatlarındaki artış, harcama gruplarına göre farklılıklar gösterdi. Konut Harcamaları grubunda yüzde 4,55, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yüzde 2,34, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 1,13, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 1,05, Gıda Harcamaları grubunda yüzde 0,93, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 0,77, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda yüzde 0,54 ve Diğer Harcamalar grubunda ise yüzde 0,15 artış kaydedildi.

Toptan fiyatlar tarafında ise, 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre; Mensucat grubunda yüzde 4,26, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 2,87, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 2,74, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 1,35, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,18 ve Madenler grubunda yüzde 0,48 artış yaşanırken, İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 3,61 oranında bir azalma görüldü.