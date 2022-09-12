İTO Başkanı Avdagiç: “Bir dönemde en fazla projeyi hayata geçiren İTO yönetimiyiz”

Merve YİĞİTCAN / İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) 9 Kasım’daki seçimler için geri sayım başladı. Bir dönem daha yönetime talip olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, geride kalan 4,5 yılda hayata geçirdikleri iddialı projeleri ve yeni dönem projeksiyonunu DÜNYA’ya anlatırken, güncel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DÜNYA Üst Yöneticisi Hakan Güldağ, DÜNYA Genel Koordinatörü Vahap Munyar, DÜNYA Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ile DÜNYA Yazarı Sadi Özdemir ve Ekonomi Yazarı Abdurrahman Yıldırım’a restorasyon sonrası geçen hafta açılışı gerçekleştirilen tarihi Liman Han’ı gezdiren Avdagiç, yapılan yenileme çalışmalarını paylaştı.

İTO’nun kısa bir süre önce üye sayısının 690 bini geçtiğini söyleyen Avdagiç, “Normalde yıllık açılan şirket sayısı 55-60 bin, kapanan şirket sayısı da yüzde 30 mertebesinde oluyordu. Ancak ilk 8 ayda 52 bin şirket kuruldu, sadece 10 bin şirket kapandı, kapanma oranı yüzde 30’dan yüzde 19’a düştü. Yıl sonunda 700 bin üyeye ulaşacağımızı ümit ediyoruz. TOBB’un üye sayısı itibariyle 3’te 1’i’ni oluşturuyoruz, ancak genel kurulda delege sayısı olarak yüzde 1,8’ini temsil ediyoruz” dedi.

“Çekişmeli bir seçim olacak” 9 Kasım’da gerçekleşecek seçimlere ilişkin konuşan Avdagiç, 2023 öncesi Oda seçimlerine birçok kanattan ilgi olduğunu, oldukça canlı ve hareketli seçim çalışmalarının yapıldığını söyledi. 50 bin civarında firmanın oy vermesinin beklendiği seçimlerin çekişmeli geçeceğini vurgulayan Avdagiç, “Öncelikle 690 bin üyemizin günlük rutin işlerini kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde yapmak asli görevimiz. Üyelerimize hizmette dijitalizasyonu yüzde 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Başladığımız projeler var, bunları da bitirmek öncelikli hedeflerimiz arasında” dedi. Bunun yanında hem İstanbul hem de Türkiye ekonomisi için üzerinde daha yoğun çalışmalar gerçekleştirecekleri 3 alan belirlediklerine dikkat çeken Avdagiç, “Neden yüzde 10 işsizlik var ve neden bu kadar işveren eleman arıyor? Bu konuya gelecek dönemde de özellikle yoğunlaşacağız.

Bir CNC operatörü mü arıyorsun, 7 bin TL maaşla CNC operatörü bulamazsın. En az 14 bin TL vermelisin… Yani ortaya bir paket sunmamız gerekiyor. Kısaca iş dünyasının eleman arama talebiyle işsizliği muhakkak eşleştirmemiz lazım.

Bunun yanında şirketlerin dijitalizasyonu ve Yeşil Mutabakata uyumu bizim en önemli çalışma alanlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

“Mikro ihracatın payını artırmaya kafa yormalıyız”

Mikro ihracatın da gelecek dönem önemli mesai harcayacakları gündem başlıklarından biri olduğuna işaret eden Avdagiç, bu konuda Türkiye’nin kat edeceği mesafenin önemine işaret etti. Avdagiç, “Bir orta sınıf Avrupa ülkesinde bile mikro ihracatın genel ihracattan aldığı pay yüzde 8 ila yüzde 12 arasında iken bizdeki payı yüzde 1,5. Mikro ihracat ile hem ihracatı artırıyorsunuz hem de paranın tabana yayılmasıyla müthiş bir sosyal gelir dağılımı imkanı var. Bu nedenle mikro ihracat üzerinde daha çok kafa yormalıyız” şeklinde konuştu.

“Bir dönemde en fazla projeyi hayata geçiren İTO yönetimiyiz” diyerek iddiasını ortaya koyan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, eski İTO Merkez Binası, mevcut genel merkezin yanındaki ek hizmet binası, cami restorasyonu, Taşhan ve Taşhan’ın uzantısı olan iki ünite ile kapsamlı restorasyonu 51 milyon liraya mal olan Mimar Vedat Tek’in şaheseri Liman Han’ın en iddialı projeleri arasında olduğunu, şu anda İTO merkez binasının yanındaki otopark alanına da Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) yeni binasını yapmak için çalışmaların başladığını ifade etti.

Avdagiç, “Hayata geçtiğinde Türkiye’nin en iddialı ve nitelikli girişimcilik merkezi olma iddiasını daha da artıracak” dediği yeni BTM merkezi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Merkez Binamızın yanındaki 3 bin metrekarelik otopark alanı olarak kullanılan arsa zamanında TOBB ile ortak alınmıştı.

Murat Yalçıntaş’ın başkanlığı döneminde TOBB’un hissesinin alınması için girişimlerde bulunulmuştu, ancak gerçekleşmemişti. Bizim dönemimizde uzun uğraşlar sonucu alındı, artık tamamı bizim. Şimdi oraya BTM’nin binasını yapacağız. Burası bana göre Türkiye’nin en iddialı ve en nitelikli girişimcilik merkezi olacak. 20 bin metrekarelik net alanı olacak.

Altında da İTO’nun ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak kapasitede bir otopark alanı bulunacak. Alanında uzman hocaların yer aldığı jüri bir projeyi seçti, şimdi proje Fatih Belediyesi’nde son inceleme aşamasında. BTM’de Fatih Belediye Başkanımız bir vizyon çiziyor, diyor ki, ‘Sen BTM’yi yap ki sonra ben de arkadaki hanları toparlayıp burayı bir teknoloji ve startup bölgesi haline getireyim’. Bu önemli bir vizyon. Temelini 2023’te atacağımız BTM binasını 3 yılda tamamlayabileceğimizi ümit ediyorum.”

Galataport ekibinden teknik destek

Şekib Avdagiç’in verdiği bilgiye göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne tahsis edilen Haliç kıyısındaki eski İTO Merkez Binası’nın inşaatının da 2023 yılında tamamlanması bekleniyor. Liman Han’da olduğu gibi eski İTO Merkez Binasının yenilenmesi konusunda da Galataport’un teknik ekibinden destek aldıklarını dile getiren Avdagiç, “Galataport Genel Müdürü Erdem Tavas, bütün teknik ekibini bize destek amacıyla tahsis etti. Onların eksi kotta mekan yapma birikimleri çok fazla. Onlardan çok ciddi istifade ettik. Burada 4 ya da 6 eksi kotta ne yapabiliriz onu irdeliyoruz” dedi.

Batı’nın katı vize politikası Avrupalı organizatörleri Türkiye’ye çekiyor

İstanbul’da fuar yapmak için yabancı organizatörlerden çok ciddi ilgi olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Özellikle pandemiden sonra bu ilgi arttı. Batı’nın katı vize prosedüründen dolayı Avrupalı birçok fuar organizatörü İstanbul’da fuar yapmak istiyor. Avrupa’daki fuarlara Afrikalı, Ortadoğulu ve Doğu Bloku ülkelerinden katılımcılar gelemiyor. Hatta bir defasında bizi yeni Alman Başbakanının bir parlamenteri ziyaret etti. Vize konusuna sözü getirdi. İroniyle dedim ki, ‘Lütfen bu vize rejiminizi değiştirmeyin, ben İDTM Yönetim Kurulu Başkanı olarak bundan çok memnunum, bu sayede İstanbul’a teveccüh var’. Tabii ironi yaptım, anladılar mı bilemem” diye konuştu.

İstanbul’un envanteri İTOSAM ile tutulacak

Restore edilerek yeniden şehre kazandırılan Tarihi Liman Han, içerisindeki kitapçı, kütüphane ve nadir eserler bölümü ile Eminönü’nde bir kültür kavşağı olarak konumlanırken, İstanbul’a dair her türlü veri çalışması gerçekleştirecek İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne de (İTOSAM) ev sahipliği yapacak. Liman Han’daki 2 kat İTOSAM’a ayrılmış durumda. İTOSAM’ın faaliyetlerine ilişkin de bilgiler veren Avdagiç, “Ekonomik ve sosyal araştırmalar yapacağımız bir merkez kurduk. Burada İstanbul’un envanterini tutacağız. Ekonomiye dokunan her konu İTOSAM’ın konusu olacak. Mesela bir turist İstanbul’da ne kadar harcıyor? Ya da İstanbul’da restoranlar kaç sandalye ile hizmet veriyor? Ya da İstanbul’da vergi memuru başına kaç mükellef, trafik polisi başına kaç araç düştüğü gibi birçok konu üzerinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kapanan fabrikaların talebi ne kadar etkileyeceği önemli

Tüm Avrupa’yı kasıp kavuran enerji krizine değinen Avdagiç, Türkiye’nin bölgesel gelişmeler nedeniyle çok hassas bir döneme girdiğini söyledi. Avdagiç, “Avrupa’da gaz kesiliyor, fabrikalar kapanıyor. Maliyetler nereye çıkacak, belirsiz. Avrupa’da geçen hafta 780 Euro MWh’ye elektrik satıldı. Bu da TL ile aşağı yukarı 16 liraya denk geliyor, ama bizde en yüksek 4 lira. Öte yandan fabrika kapanmalarının toplam talebi nasıl etkileyeceğine bakmalıyız, ihracatımızı ne kadar etkileyeceğini anlamak için” diye konuştu.

En önemli misyonumuz girişimci çocukları bu topraklarda tutmak

Kurtköy’deki Teknopark İstanbul’un da İTO için en önemli çalışmalardan biri olduğunu kaydeden Avdagiç, “İngiltere Başkonsolosluğu’nda bir davet vardı. Orada Murat Yalçıntaş beni arkadaşı olan bir İngiliz iş insanıyla tanıştırdı. Bana, ‘Türkiye’den yılbaşından bu yana 200 startup’ı ülkeme taşıdım. Bu anlamda BTM’yi de çok yakından takip ediyorum’ dedi. İşte bizim en önemli misyonumuz bu çocukları bu topraklarda tutacak imkanı, altyapıyı, işi, projeyi sunmak” şeklinde konuştu.

İDTM’de kimse ile husumet içinde değiliz, CNR da fuarlarını yapıyor

Bu dönem yapılan en önemli yatırımlardan birinin de İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) olduğuna dikkat çeken Avdagiç, buraya toplamda 1 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını söyledi. İDTM’deki 11 holün 8’inin A’dan Z’ye yenilendiğini anlatan Avdagiç, “Aynı zamanda orada 20 senedir sıkıntılı bir ev sahibi-kiracı ilişkisi vardı, onu sona erdirdik. Ama o kiracının yani CNR Grup ve bağlı şirketlerinin bizde fuar yapma durumu devam ediyor. Asla bir husumet içinde değiliz, biz burada ‘landlord’ durumundayız, yani kaliteli mekan sağlayıcıyız. Kim istiyorsa herkese eşit şartlarda bu mekanları hizmete sunuyoruz. Göreve geldiğimizde yılda 170 hol/ hafta doluluk vardı, şimdi bu rakam yıllık 300 hol/ haftaya çıktı. Görüştüğümüz birkaç fuar daha var, onlarla da anlaşırsak bunun daha da üzerine çıkacağız” dedi. Arsanın doğu tarafına 50 bin metrekare, kuzey tarafı da da 34 bin metrekarelik yeni holler inşa ederek fuar alanını genişletmeyi planladıklarını söyleyen Avdagiç, “Şu an İstanbul, fuar alanı büyüklüğü anlamında dünyada 34’üncü. Yeni yatırımlar hayata geçtiğinde ise ilk 18’e gireriz” diye konuştu.

Mimar Vedat Tek'in eseri Liman Han, 51 milyon liraya mal oldu

İTO Başkanı Avdagiç, eski İTO Merkez Binası, mevcut genel merkezin yanındaki ek hizmet binası, cami restorasyonu, Taşhan ve Taşhan’ın uzantısı olan iki ünite ile, kapsamlı restorasyonu 51 milyon liraya mal olan Mimar Vedat Tek'in şaheseri Liman Han’ın en iddialı projeleri arasında olduğunu vurguladı. Avdagiç, İTO merkez binasının yanındaki otopark alanına da Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) yeni binasını yapmak için çalışmaların başladığını ifade ederek, “BTM Merkezi, hayata geçtiğinde Türkiye’nin en iddialı ve nitelikli girişimcilik merkezi olma iddiasını daha da artıracak” dedi.