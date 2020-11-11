İTO Başkanı Avdagiç: Cumhurbaşkanımızın mesajları Türkiye ekonomisinin önünü açtı

11 Kasım 2020

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Cumhurbaşkanımızın verdiği net mesajlar, Türkiye’nin COVID-19 sonrası önüne çıkacak fırsatları kaçırmayacağına olan inancımızı güçlendirdi" dedi.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasındaki açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, Türkiye ekonomisine ilişkin hem yurtdışında hem yurtiçinde bakışın ‘kısa vadeden, orta vadeye kaymasının’ da teminatı oldu" ifadesini kullandı.

Şekib Avdagiç, "2021 yılı için bir yandan aşı ile ilgili olumlu haberler umutları güçlendirirken, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da bundan sonrası için Türkiye ekonomisinin önünü açtı. Cumhurbaşkanımızın yatırım ortamının iyileştirilmesi, reformların devam edeceği vurgusu, enflasyonla mücadeleye ilişkin verdiği mesajlar, ekonomide beklenen atılımın köşe taşlarını oluşturacaktır" diye konuştu.

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