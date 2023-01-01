İTO Başkanı Avdagiç: Elektrik ve doğalgaz indirimi enflasyona pozitif yansıyacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılına, sanayinin önemli iki girdisi olan elektrik ve doğalgazda indirimli fiyatlarla girdiklerini bildirdi.

Avdagiç, "Sanayi elektriğindeki indirimin ardından yine sanayide kullanılan doğal gaza yapılan yüzde 13,10 ila yüzde 25,11 arasındaki indirim, enflasyona ve ihracatımıza pozitif yansıyacak. Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere ihracatımız, 2023'ün ilk yarısından itibaren ivmelenecek ve büyümeye daha güçlü bir katkı verecek. Enerjideki indirim bu açıdan da çok değerli. İş dünyamızın çağrısına kulak veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.