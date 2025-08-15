İTO Başkanı Avdagiç: En kötü geride kaldı, reel sektör direncini gösterdi

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ’lerin kredi imkanlarının genişletilmesi gerektiğini belirtti.

“KOBİ kredilerinde büyüme sınırı kaldırılmalı”

Avdagiç, KOBİ kredilerinde büyüme limitlerinin kaldırılmasını beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Önümüzdeki süreçte ihracata düzenli ve artan katkı veren KOBİ’lere sağlanan kredi desteklerinin, geçmiş dönem performanslarına göre artırılması konusunu gündemimize almalıyız.”

“Türkiye ekonomisi direnç gösterdi”

Türkiye ekonomisinin son yıllarda iç ve dış zorluklara rağmen önemli bir direnç sınavı verdiğini dile getiren Avdagiç, iki yılı aşkın süredir uygulanan sıkı para politikalarının etkilerine rağmen firmaların üretim ve ihracatlarını özveriyle sürdürdüklerini söyledi.

Avdagiç, “Çekilen sıkıntılarda ve yaşanan sorunlarda en kötü geride kaldı. Özel kesim bu zor dönemde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Dezenflasyonist politikalar ve iç talepteki dengelenme, enflasyon mücadelesine katkı sağladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze ve Zafer Bayramı mesajı

Avdagiç, konuşmasında İsrail’in Gazze’deki askeri faaliyetlerini kınadı. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümlerini kutlayarak, bu zaferlerin gençlere kararlılık ve irade örneği olarak aktarılması gerektiğini söyledi.

“Demiryolu taşımacılığında pay yüzde 30’a çıkmalı”

Küresel ticarette artan korumacılığa da değinen Avdagiç, Türkiye’nin lojistik ve tedarik potansiyelini değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Özellikle demiryolu taşımacılığının önemine dikkat çekerek, “Türkiye, yeniden şekillenen küresel tedarik zincirinde treni kaçırmamak için demir yoluyla yük taşımanın payını en geç 5 yıl içinde en az yüzde 30 seviyesine çıkarmalıdır.” dedi.