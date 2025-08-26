İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu.

Avdagiç burada ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Enflasyona ilişkin konuşan Avdagiç, "Enflasyonun düşürülmesi amasız, fakatsız, lakinsiz, hepimizin arkasında durduğu ve desteklemesi gereken bir hedef" iafdelerini kullandı.

Avdagiç, enflasyon ve faiz tahminlerine de yer verdiği açıklamasında "Politika faizinde toplamda 1000 baz puanlık bir düşüş olacağını öngörüyoruz. Sene sonunda enflasyonun yüzde 30'un altında kapanabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik de konuşan Avdagiç, "Türkiye'nin mutlaka Suriye'nin en önemli ticaret partneri ve Türkiye'nin de Suriye'de en önemli yatırımcı olması çok önemli" ifadelerine yer verdi.