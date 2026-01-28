İTO Başkanı Avdagiç: Gümrük Birliği güncellemesi artık zorunlu hale geldi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, AB’nin MERCOSUR ve Hindistan ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’yi doğrudan etkileyeceğini belirterek, AB–Türkiye Gümrük Birliği’nin gecikmeden güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olduğunu belirtti.

AB'nin MERCOSUR ve Hindistan ile sonuçlandırdığı serbest ticaret anlaşmalarının, Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını hızla güncellemesi gerektiğini bir kez daha gösterdiğini ifade eden Avdagiç, "Bu anlaşmaların sonuçları bizi etkileyecektir" değerlendirmesini yaptı.

Gümrük Birliği anlaşmasına göre Türkiye'nin AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına uymakla yükümlü iken Türkiye'nin bu üçüncü ülkelere ihracatının aynı şartlara tabi olmadığına dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:

"AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarından yana yaşadığımız olumsuzlukların ve risklerin giderilmesi için, bir an evvel tedbir alınması yararlı olacaktır. Ticaret Bakanlığı'nın konuyu hassasiyetle ele aldığına ve gerekenleri yapacağına inanıyoruz. Öte yandan, mevcut küresel konjonktürde STA imzaladığımız diğer ülkelerle ithalat-ihracat dengesi göz önüne alınarak STA'ların yeniden müzakere edilmesi ve revize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz."