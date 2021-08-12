İTO Başkanı Avdagiç: İş yerlerimiz, insanımız maskesini burnunun altına takanların tehdidi altında

Koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılamanın önemine dikkati çekerek İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, belki de aşılamadan bile önemli bir konunun da "sosyal mesafenin korunması" olduğunu söyledi.

COVID-19’un etkisinden ve gücünden hiçbir şey kaybetmediğini belirten Avdagiç, “Sadece bizler ona biraz daha alışıp, yol açtığı tahribatlara ve ölümlere alıştık. Maalesef gördüğümüz manzaralar, sosyal mesafeyi korumanın ikinci plana atıldığını gösteriyor. Bu konuya, tekrar kısıtlı günlere dönmemek için, üretimin kesintiye uğramaması için çok dikkat etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ödenen onca bedele rağmen maskeye hala yeterince önem verilmediğini kaydeden Avdagiç, "İş yerlerimiz, işletmelerimiz ve insanımız maske takmayanların ve maskesini burnunun altına tutanların ciddi tehdidi altında. Neredeyse 'maske karşıtlığı'na dönüşen yaklaşım ve uygulamalar var. Sosyal mesafe karşıtlığı, aşılama karşıtlığını geçmiş durumda. COVID-19 aşısı, ‘Maskeni niye doğru takmıyorsun?’ diyenlere 'Ama ben aşımı oldum' cevabını vermeleri için yapılmıyor. Maske takmamak için mi aşı olduklarını sanıyorlar, gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz. Maskesini burnunun altında takanlar, sosyal mesafeye dikkat etmeyenler bana göre maske karşıtıdır. Çünkü, uzmanların da dediği gibi, sadece aşılama ile pandemiyi bitirmek mümkün değil." diye konuştu.

COVID-19'un resmen duyurulmasının üzerinden 20 ay, Türkiye’de ise ilk vakanın görülmesinin üzerinde 17 ay geçtiğini hatırlatan Avdagiç, "Maalesef pandemi hepimizden bir adım önde gidiyor. Ona çelme takmak, ancak aşıyla, gerçek anlamda maske takmakla, sosyal mesafeye dikkat etmekle ve hijyenle mümkün olacak. Salgını o zaman durdurup biz öne geçeceğiz. Bunun bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Enflasyonla topyekun mücadeleye vurgusu

Açıklamalarında ihracata değinen Şekib Avdagiç, Türkiye’nin ihracatta iki eşiği birden aştığını söyledi.

12 aylık toplam ihracatın temmuzda yıllık ilk kez 200 milyar dolar sınırını geçerek 201 milyar dolara ulaştığını belirten Avdagiç, Avdagiç, "Dünya toplam mal ihracatının 19 trilyon dolar olması halinde, mevcut yıllık ihracat tutarıyla bile Türkiye’nin küresel ihracattan aldığı pay, yıl bitmeden ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkacak görünüyor. 2020 yılında yüzde 0,96 seviyesindeydi. Bu da ikinci önemli eşik. Psikolojik eşiği geçtik. Şimdi tüm ihracatçılar olarak kısa vadeli ilk hedefimiz bu payı, yüzde 1.5'a çıkarmak olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Emtia ve navlundaki yüksek artışlar ile küresel faiz oranlarının yeniden yükselişe geçeceği beklentilerinin, Türkiye’de enflasyon rakamlarına etki yapacağına işaret eden Avdagiç, şunları kaydetti: "Türkiye olarak enflasyonla mücadelede gerekli tedbirleri şimdiden almalıyız. Enflasyonla topyekun mücadeleye odaklanmış bir para ve maliye politikasının oluşturulması ve kararlılıkla uygulanmasını, başarının ön koşulu olarak görüyoruz. Tüm toplum kesimlerinin desteğini almış böylesi bir program, sorunun daha az maliyetle daha kısa sürede çözüme kavuşturulmasının da anahtarı olacaktır."