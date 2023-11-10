İTO Başkanı Avdagiç: İthalatta son dönemde belirgin bir yavaşlama sürecine girildi

İTO'dan yapılan açıklamada Oda'nın kasım ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmasına yer verilen Avdagiç, hükümetin mayıs seçimlerinden sonra uygulamaya başladığı yeni ekonomik programla birlikte makro planda yürütülen dengelenme sürecinin sonuçlarının cesaret verici olduğunu belirtti.

Dengeleme politikasının uygulandığı ilk 5 ayda 5 işaret verdiğini aktaran Avdagiç, "Toplam ithalat ağustos ayında yüzde 7, eylülde ise yüzde 15’e yakın düşüş gösterdi. Söz konusu aylar itibarıyla dış ticaret açığı ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 48 düşüş kaydetti. Ekim ayı ihracat rakamının da geçen yıla göre yüzde 7,4 artarak 23 milyar dolara yaklaştığının altını çizmek isterim." açıklamasında bulundu.

İkinci gelişmenin ise mevduat tarafında yaşandığını belirten Avdagiç, son 2 ayda TL mevduat hacmi 1 trilyon lira civarında artarken, KKM'nin 350 milyar TL, döviz mevduatının ise 4 milyar dolar düşüş kaydettiğine dikkati çekti.

Avdagiç, üçüncü işaret olarak toplam sanayi üretiminin yıllık bazda temmuzda yüzde 7,6, ağustos ayında 3,1 arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde sanayide kapasite kullanımı yüzde 76-77'yi korudu. Dördüncüsü, finansman pahalılaşmakla birlikte ticari taraftaki kredi büyümesi, tüketim tarafından belirgin olarak ayrışıyor. Beşinci veri de enerji kullanımına ilişkin. Türkiye’nin toplam enerji üretimi hazirandaki düşüşün ardından, 2022’nin aynı dönemine göre temmuzda yüzde 4,7, ağustosta yüzde 4,9 arttı. Aynı şekilde enerji tüketiminin ise sırasıyla yüzde 9,5 ve yüzde 5,2 arttığı görülüyor. Seçimlerin ardından geçen 5 aylık dönemde, atılan doğru adımların sonuçlarını böylece görmeye başlıyoruz. Uygulanan para politikasının etkisiyle kur atakları sona ererken, ithalatta son dönemde belirgin bir yavaşlama sürecine girildiğini ve cari dengenin iyileşme yolunda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."

Avdagiç, kurlarda belirsizliğin ortadan kalkmasının, bozulan fiyatlama davranışlarının hızla düzelmesine önemli katkı vereceğine inandıklarını kaydetti.

"Atatürk'ün askeri zaferi ekonomik zaferle tamamlama arzusu, Türk tüccarına ilham veriyor"

Şekib Avdagiç, Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Milli Mücadele'mizin kahraman lideri, 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 85. yıl dönümünde minnetle anıyoruz. Milli Mücadele, onun askeri dehası, teşkilatçılığı ve askerlik kadar üstün olan diplomasi yeteneğiyle kazanıldı ve Misak-ı Milli’nin son kalesi Anadolu toprakları düşmanlarımızın boğulduğu yer oldu. Kuşkusuz Atatürk’ün askeri zaferi ekonomik zaferle tamamlama arzusu, bugün de Türk tüccarına ilham veriyor. Onun Odamızın girişinde ve meclisimizin duvarında asılı olan ‘Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.' sözü, iş dünyası için yol göstericidir."

"Batı dünyası, bu katliam karşısında sessiz kalmaya devam ediyor"

Avdagiç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve hava bombardımanının şiddetlenerek devam ettiğine dikkati çekerek, "Bir aydır insanlığın gözü önünde bir cinayet, bir katliam, bir vahşet sergileniyor. Sicili temiz olmayan Batı dünyası, bu katliam karşısında sessiz kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, İTO Meclisi’nin tarihi bir sorumluluğu yerine getirerek, Gazze’yi Hiroşima’ya çeviren İsrail zulmünü ve katliamını kınayan bir ortak deklarasyon yayınlayarak iş dünyasının “mazlumun yanında zalimin karşısında” olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Hakk’tan ve hakikatten yana tavırlarını ortaya koymak, Gazze için seslerini yükseltmek amacıyla Büyük Filistin Mitingi’ne katıldıklarını hatırlatan Avdagiç, şunları aktardı:

"Bir kez daha tüm insanlığı, vicdan taşıyan tüm sorumluları, bu katliamı durdurmaya çağırıyoruz. Bunu, sadece Filistinli kardeşlerimizi değil, ülkemizi de savunmak için yapıyoruz. Yüreğimizi yakan İsrail’in bu katliamını durdurmak için gösterilen her çabayı takdirle karşılıyoruz. Gazze’de acilen ateşkesin tesis edilmesini diliyoruz."

"Kahramanmaraş depremini unutmadık. Hatay’ı unutmadık"

İTO Başkanı Avdagiç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeyi unutmadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremin ilk dakikasından itibaren oda olarak bölge halkımızın yanındaydık. Odamızın ve üyelerimizin bütün imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettik. Onların acılarını hafifletmeyi kendimize vazife kabul ettik. Bugün de bu vazifelerimiz aynen devam ediyor, Kahramanmaraş depremini unutmadık. Hatay’ı unutmadık. Bizim kalbimiz hala bölge halkımız ve Hatay için çarpıyor. Normal hayata yeniden dönülmesi için biz de var gücümüzle gayret gösteriyoruz."

Verilen bilgiye göre, İTO Meclis toplantısına Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin Zaroğlu konuk oldu.