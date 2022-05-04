İTO Başkanı Avdagiç: Kompozit, Türkiye'ye sıçrama yaptıracak

FERHAT POLAT

Havacılık, otomotiv, enerji, savunma gibi pek çok sektörde kullanılan kompozit malzemeleri üreten Türk şirketleri, yeni nesil ürünleri Paris'te vitrine çıkardı. 'Geleceğin sanayi malzemesi' olarak adlandırılan kompozit sanayisinde faaliyet gösteren Türk şirketleri, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen JEC World Fuarı'nda buluştu. Fuara, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) gerçekleştirdiği milli katılım organizasyonu kapsamında 14, bireysel bazda ise 26 olmak üzere toplam 40 Türk firması katıldı. Dünyanın en büyük kompozit fuarı olan JEC World'de binin üzerinde şirket stant açarken, 40 binden fazla profesyonel katılım gösterdi. Fuara ilişkin değerlendirme yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Kompozit sektörü Türkiye’nin küresel ticarette rekabetçiliğini artıracak sektörlerin başında geliyor. Kompozit yarının malzemesi ve kompozit sektörünün sağladığı katma değer, milli sanayi hamlemiz için oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

"Türk kompozit pazarı büyüklüğü 1,6 milyar euro"

Türkiye’nin geçen yıl 160-180 milyon dolarlık kompozit ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Avdagiç, Türk kompozit sektöründe orta ve büyük ölçekli 180 şirketin faaliyet gösterdiğini, kısmen kompozit işi yapan şirketlerle bu sayının 800’ü bulduğunu kaydetti. Avdagiç, “Bu firmalarda yaklaşık 13 bin kişi çalışıyor. Türk kompozit malzeme pazarı ise 1.62 milyar Euro ve 300 bin ton hacme sahip” bilgisini verdi. Fuara, İTO organizasyonu kapsamında 14, bireysel olarak ise 26 olmak üzere toplamda 40 firmanın katıldığını söyleyen Agdaviç, “Türk kompozit endüstrisinin büyük dünyası yakaladığı ivmeyi ‘JEC World 2022’de ortaya koyuyor. Hızla büyüme trendine giren Türk şirketleri inanıyorum ki, JEC World gibi etkinlikler sayesinde ticaret hacimlerini artırıp iş kapasitelerini büyütecektir” dedi.

"İmalatın geleceği parlak sektörü"

İTO Başkanı Avdagiç, sözlerine şu şekilde devam etti: “Kompozit, Türkiye’de imalatın parlak geleceğini şekillendiren bir sektör. Hacimsel olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde kompozit ürünlerinin yüzde 75’i taşımacılık-otomotiv, boru-tank-altyapı ve yapı-inşaat sektörlerinde kullanılıyor. İleri teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesinin hızlanması ile, özellikle rüzgâr enerjisi, uzay ve havacılık ile elektrik ve elektronik sektörlerinde daha fazla miktar ve oranda kompozit malzeme kullanımının gerçekleşmesini bekliyoruz. İnanıyorum ki JEC World, Türk kompozit endüstrisinin küresel boyutta tanıtımına katkı sağlayacaktır. Ayrıca şirketlerimizin katma değerli üretimine destekte bulunacaktır ve ihracatımızın artmasına ile birçok yabancı ortaklıkların kurulmasına vesile olacaktır.”

İHA ve SİHA’larda da kullanılıyor

Kompozitin kullanıldığı alanlara ilişkin bilgiler de veren Avdagiç, “1970’lerde üretilen Concorde uçaklarında yüzde 8 kompozit malzeme kullanılıyordu. Günümüzde Boeing 787 ve Airbus A350 modellerinin ise yüzde 50’si kompozit malzemelerden imal ediliyor. Bir otomobilin ağırlığındaki yüzde 10’luk düşüş, yüzde 5-7 yakıt tasarrufu sağlıyor. Uzun zamandır Formula 1 yarış arabaları ile üst segment araçlarda kompozit malzemeler tercih ediliyor. Ülkemizde savunma sanayinin gelişmesiyle ürettiğimiz ve ihraç ettiğimiz İHA ve SİHA’larda da tamamen kompozit malzeme kullanılıyor” şeklinde konuştu.