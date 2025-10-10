İTO Başkanı Avdagiç: Nefes kredisi, rotatif bir destek mekanizmasına dönüştürülmeli

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Oda’nın ekim ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, iş dünyasının beklentisini ve ekonomik görünümü değerlendirdi.

Avdagiç, dezenflasyon süreci devam ederken, Türkiye ekonomisinin dirençli görünümünü koruduğunu belirtti. İTO Başkanı Avdagiç, “Enflasyondaki yavaşlama ve finansal istikrarla birlikte parasal aktarım mekanizmasında kısmı iyileşme, enflasyonun ardından finansmana erişimde de en kötünün geride kaldığına işaret ediyor. Bununla birlikte sanayi üretimindeki seyri de dikkatle izliyoruz” açıklamasını yaptı.

Finansman ihtiyacına yönelik temmuz ayında TOBB tarafından hayata geçirilen “Nefes Kredisi”nin, bir kez daha uygulanmaya konulmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Avdagiç, “İstanbul iş dünyası olarak beklentimiz, Hazine’nin de kaynak yönüyle destek vermesiyle, finansman koşulları normale dönene kadar TOBB Nefes Kredisi türünde bir kredi mekanizmasının, süreklilik arz eden bir rotatif kredi niteliğine kavuşturulmasıdır. Nefes Kredisi, gerçekten de bir öncekine göre daha uygun maliyetiyle işletmelerimizi rahatlatacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin gıda enflasyonu diye bir sorunu yaşamaması gerekir”

İTO Başkanı Avdagiç, enflasyonla mücadelenin ekonomide temel öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı. Avdagiç, aylık enflasyon artışının üçüncü çeyreğin sonunda yukarı yönlü bir eğilim gösterdiğini, buna rağmen yıllık TÜFE’deki düşüş eğiliminin trendini koruduğunu kaydetti. Şekib Avdagiç, şöyle devam etti:

“Son TCMB Para Politikası Kurulu’nda belirtildiği gibi enflasyonda eylül ayındaki yüksek oranlı artışın geçici olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte çeşitli vesilelerle dile getirdiğimiz gibi gıda enflasyonu acil çözüm bekleyen sorunlarımızdan biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir kez daha vurgulamak isteriz ki, eşsiz potansiyeli dikkate alındığında, Türkiye’nin gıda enflasyonu diye bir sorunu yaşamaması gerekir. Dolayısıyla bu konuya ciddiyetle yaklaşılmalı. Bizi hiçbir neden, yüksek gıda enflasyonuna mecbur etmemeli. Tarım, Türkiye ekonomisinin bugün de yarın da değişmez yapı taşıdır. O nedenle tarımda üretimi artıracak ve potansiyel büyümeyi harekete geçirecek tedbirleri en kısa zamanda planlayıp uygulamalıyız.”