İTO Başkanı Avdagiç: Nefes kredisi, yeni KGF kredilerinin yolunu açabilir

KOBİ’lere 2,5 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunan TOBB Nefes Kredisi için başvurular başlıyor.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve çeşitli bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen kredi programının, özellikle mikro ve küçük işletmeler için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Avdagiç, "Piyasanın sağlıklı işlemesi için küçük ve mikro ölçekli işletmelerin, bankaların TL ticari kredi büyüme sınırlarının dışında tutulması gerektiğini her zaman vurguladık. TOBB Nefes Kredisi bu yönde önemli bir adımdır. İş dünyasının bu krediye büyük ilgi göstereceğine inanıyorum" dedi.

“Uygun kredi ihtiyacına güçlü bir yanıt”

Avdagiç, kredinin yalnızca finansmana erişim açısından değil, aynı zamanda yeni KGF destekli kredi modellerine de zemin hazırlaması açısından değerli olduğunu belirterek, "TOBB’un bu öncülüğü sayesinde, öz kaynak destekli kredi imkanlarının genişlemesini ve yeni KGF programlarının başlamasını umut ediyoruz" dedi.

“Enflasyonla mücadelede üreticiye nefes şart”

Enflasyonla mücadelenin sürdüğü bu dönemde, işletmelerin nakit akışını desteklemenin önemine dikkat çeken Avdagiç, “Bankacılık kredi mekanizmasının yeniden işler hale gelmesi ve hem faiz oranlarının hem de kredi tutarlarının üretime güçlü bir katkı sağlayacak seviyeye gelmesi büyük önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı.