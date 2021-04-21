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İTO Başkanı Avdagiç: Salgınla mücadelede önemli bir siper kazandık

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına ilişkin açıklamaya yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Salgınla mücadelede önemli bir siper kazandık. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararına ilişkin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın, salgın döneminde İTO başta olmak üzere iş dünyasının "kısa çalışma ödeneği devam etsin" çağrısına kulak verdiğini belirten Avdagiç, "Salgınla mücadelede önemli bir siper kazandık. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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