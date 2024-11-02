İTO Başkanı Avdagiç S&P’nin not artışını değerlendirdi: Not hedefine adım adım ilerleniyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye’nin kredi notunu BB-'ye yükseltmesini değerlendirdi. Avdagiç, Türkiye’nin ekonomik istikrarı ve sıkı para politikasının bu başarıda kilit rol oynadığını ifade etti.

Enflasyonun tek haneye yaklaşmasının Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını hızlandıracağını belirten Avdagiç, "Kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye çıkması, reel sektördeki üretim azmini artıracak" dedi.

Bu yıl Fitch ve Moody's'in de Türkiye'nin notunu yükselttiğini hatırlatan Avdagiç, Türkiye'nin uluslararası finans piyasalarındaki konumunun güçlendiğini belirtti.

Ayrıca, ekonomik istikrarın reel sektöre olan etkisinin artacağını vurgulayan Avdagiç, ekonomi yönetiminin de bu süreçte reel sektörle iş birliğinin önemine dikkat çekti.