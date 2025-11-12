İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye-BAE ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ticaret hacminin bu sene 20 milyar dolara doğru yaklaşacağını söyledi.

İTO'da düzenlenen Birleşik Arap Emirlikleri'nde İş ve Ticaret Fırsatları Semineri'nde konuşan Avdagiç, 1882'de kurulan İTO'nun 800 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük ticaret odalarından biri olduğunu, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık 3'te 1'inin İTO'ya kayıtlı olduğunu belirtti.

"BAE, Türkiye'nin Körfez Bölgesi'ndeki en önemli ticaret ortağı"

Avdagiç, BAE'nin Türkiye'nin Körfez Bölgesi'ndeki en önemli ticaret ortağı durumunda olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin jeostratejik konumunun, üretim, ticaret, finans, turizm ve lojistik üssü olma özelliğinin BAE iş dünyası için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

3 kıtada kesişme noktasında bulunan İstanbul ve Türkiye'nin uluslararası ticaret için gerçekten ciddi imkanlar sunduğunu dile getiren Avdagiç, "Bunun yanında biz de BAE'nin küresel bir ticaret merkezi Dubai'nin marka şehir olarak sahip olduğu avantajların da farkındayız. Özellikle son dönemde Avrupa Birliği ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlaması da önümüzdeki dönemde her iki taraf için de önemli avantajlar sağlayacak" diye konuştu.

İTO Başkanı Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç bölgedeki ticaret hacmini artıracak, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Körfez ülkeleriyle olan ticari ilişkilerinde dolaylı bir ivme kazandıracaktır. Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik ilişki, dostluk ilişkisine gerçekten yakışır bir seviyede şu anda seyrediyor ama bunu da ileri bir noktaya taşımak gibi görevimiz var. Bu konuda her iki devletin lideri kısa bir süre evvel, Temmuz 2025'te yaptıkları görüşmelerde bu iradeyi net bir şekilde ortaya koydular.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan huzurunda iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. O toplantıda iki devlet başkanı ticaret hacmi için 40 milyar dolarlık yeni bir hedef koydular. Gerçekten bu hedefi çok önemsiyoruz ve bu hedefe ulaşmak üzere üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret içinde olacağımızı ifade etmek istiyorum."