İTO Başkanı Avdagiç: "Üretimi baskılayan faiz ortamı sonlandırılmalı"
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yüzde 2-3 bandına inen büyümenin bu seviyelerde kalmaması gerektiğini belirterek, "Enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve üretimi, yatırımı, istihdamı baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor" dedi.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) haziran ayı meclis toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis toplantısında dezenflasyon programına değinen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nın son sıkılaştırma adımlarının, izleyen dönemde tüketim ve yatırımlarda ivme kaybını artırmasının beklendiğini ifade etti.
Türkiye her yıl yüzde 4,5-5 büyümeli
Para politikasının yönü ve net ihracatın, yılın geri kalanında büyüme üzerindeki temel belirleyici faktörler olacağını vurgulayan Avdagiç, "Son 4 çeyreklik dönemde yüzde 2-3 bandına inen büyüme bu seviyelerde kesinlikle kalmamalı. Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli. Bunun için de gerekli adımların üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve buna bağlı olarak üretimi, yatırımı, istihdamı baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor" dedi.
Avdagiç, 30 Mayıs'ta açıklanan yatırım teşvik sistemine dikkati çekerek yeni teşvik sistemiyle, genel yerine stratejik ve katma değerli yatırımlara desteğin öncelendiğini ve böylece yeni bir dönem başlatıldığını belirtti.
Mağduriyetlere fırsat verilmemeli
Avdagiç, bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik yeni teşvik çerçevesi ve bu kapsamda SGK prim desteği de dahil olmak üzere belirli merkezlerin bir üst bölge teşviklerinden yararlandırılacak olmasının, desteklerin amaca yönelik etkinliğini artıracağına inandıklarını kaydetti. Sanayinin deprem kaynaklı riskinin minimize edilmesi ve ülke geneline yayılması hedefine yönelik olarak, 1. bölgeden 4'üncü, 5. veya 6. bölgeye taşınan yatırımlar için yeni bölgenin istihdam teşvikleri uygulanmasını da yerinde bir karar olarak değerlendirdiklerini ifade eden Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:
"Aynı şekilde genel teşvik sisteminin kaldırılmasıyla teşvik kapsamı dışında kalan yatırımlarda ithal makine ve teçhizat alımlarının gümrük muafiyeti kapsamı dışına çıkarılması, yerli makine sektörünün korunması bakımından önemli bir işlev görecektir. Ancak bu kapsam yakından takip edilerek yatırımcının olası mağduriyetlerine de fırsat verilmemelidir."
Avdagiç, KOBİ'ler ve girişimlere yönelik özel teşvik sisteminin iyileştirilmesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
“Birçok ülke Türkiye ile iş yapmak istiyor”
Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yabancılar için cazibe merkezi olma özelliğini artırarak sürdürdüğünü ifade etti. Avdagiç, şunları kaydetti:
"Komşularımızdan Avrupa ülkelerine kadar birçok ülke, Türkiye ile iş yapmak istiyor. Türkiye'nin hem jeostratejik durumundan hem dünya siyasetinde artan rolünden hem de güçlü ekonomik potansiyelinden istifade etmek istiyorlar. Bu vesileyle Türk iş dünyası olarak bu avantajımızı değerlendirip ülkemiz lehine kalıcı faydalar elde etmemiz gerektiğinin, hükümetimizin de bizi destekleyerek yolumuzu açması lazım geldiğinin altını bir kez daha çiziyorum."