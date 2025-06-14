İTO Başkanı Avdagiç: "Üretimi baskılayan faiz ortamı sonlandırılmalı"

İstanbul Ticaret Oda­sı’nın (İTO) haziran ayı meclis toplantısı Sana­yi ve Teknoloji Bakanı Meh­met Fatih Kacır'ın katılımıy­la gerçekleştirildi. Meclis toplantısında dezenflasyon programına değinen İstan­bul Ticaret Odası (İTO) Baş­kanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankası’nın son sıkılaştırma adımlarının, izleyen dönem­de tüketim ve yatırımlarda ivme kaybını artırmasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye her yıl yüzde 4,5-5 büyümeli

Para politikasının yönü ve net ihracatın, yılın geri kala­nında büyüme üzerindeki te­mel belirleyici faktörler ola­cağını vurgulayan Avdagiç, "Son 4 çeyreklik dönemde yüzde 2-3 bandına inen bü­yüme bu seviyelerde kesin­likle kalmamalı. Türkiye yıl­da en az yüzde 4,5-5 bandın­da büyümeli. Bunun için de gerekli adımların üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılma­sını bekliyoruz. Dolayısıyla, enflasyonun bir an önce ka­lıcı olarak tek haneye indi­rilmesi ve buna bağlı olarak üretimi, yatırımı, istihdamı baskılayan yüksek faiz orta­mının sonlandırılması büyük önem taşıyor" dedi.

Avdagiç, 30 Mayıs'ta açık­lanan yatırım teşvik sistemi­ne dikkati çekerek yeni teşvik sistemiyle, genel yerine stra­tejik ve katma değerli yatı­rımlara desteğin öncelendiği­ni ve böylece yeni bir dönem başlatıldığını belirtti.

Mağduriyetlere fırsat verilmemeli

Avdagiç, bölgesel kalkın­manın güçlendirilmesine yönelik yeni teşvik çerçeve­si ve bu kapsamda SGK prim desteği de dahil olmak üze­re belirli merkezlerin bir üst bölge teşviklerinden yarar­landırılacak olmasının, des­teklerin amaca yönelik et­kinliğini artıracağına inan­dıklarını kaydetti. Sanayinin deprem kaynaklı riskinin mi­nimize edilmesi ve ülke gene­line yayılması hedefine yöne­lik olarak, 1. bölgeden 4'ün­cü, 5. veya 6. bölgeye taşınan yatırımlar için yeni bölgenin istihdam teşvikleri uygulan­masını da yerinde bir karar olarak değerlendirdiklerini ifade eden Avdagiç, şu ifade­leri kullandı:

"Aynı şekilde genel teşvik sisteminin kaldırılmasıy­la teşvik kapsamı dışında ka­lan yatırımlarda ithal makine ve teçhizat alımlarının güm­rük muafiyeti kapsamı dışı­na çıkarılması, yerli makine sektörünün korunması bakı­mından önemli bir işlev gö­recektir. Ancak bu kapsam yakından takip edilerek yatı­rımcının olası mağduriyetle­rine de fırsat verilmemelidir."

Avdagiç, KOBİ'ler ve giri­şimlere yönelik özel teşvik sisteminin iyileştirilmesine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“Birçok ülke Türkiye ile iş yapmak istiyor”

Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yabancılar için cazibe merkezi olma özelliğini artırarak sürdürdüğünü ifade etti. Avdagiç, şunları kaydetti:

"Komşularımızdan Avrupa ülkelerine kadar birçok ülke, Türkiye ile iş yapmak istiyor. Türkiye'nin hem jeostratejik durumundan hem dünya siyasetinde artan rolünden hem de güçlü ekonomik potansiyelinden istifade etmek istiyorlar. Bu vesileyle Türk iş dünyası olarak bu avantajımızı değerlendirip ülkemiz lehine kalıcı faydalar elde etmemiz gerektiğinin, hükümetimizin de bizi destekleyerek yolumuzu açması lazım geldiğinin altını bir kez daha çiziyorum."