İTO Başkanı Avdagiç: Vaatlerin çoğunu biz yaptık

Merve YİĞİTCAN - İSTANBUL

Üye sayısı 700 bini aşan İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) başkanlık öncesi en kritik viraj olan meclis üye seçimine 6 gün kaldı. Yeniden aday olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaklaşık bin 500 kişilik bir ekiple seçim çalışması yürüttüklerini söylerken, sahadan gelen bilgilere göre yarışta açık ara önde olduklarını söyledi. Rakip grupların seçim vaatlerini hatırlatan Avdagiç, “Arkadaşlarımızın seçim vaatlerini açıklarken bizim 4 yıllık icraatlarımıza bakmalarında yarar var. Çünkü vaatlerinin büyük bölümünü biz zaten yaptık” dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, geri sayımın yaşandığı 9 Kasım’daki seçimler öncesi, yürüttükleri seçim çalışmalarını DÜNYA’ya anlattı. 27 yıldır İTO çatısı altında meclis üyeliği, yönetim kurulu başkan yardımcılığı, meclis başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı yapan Avdagiç, seçim çalışmalarını İTO Platformu altında yürütüyor.

“Adaylığımda iş dünyasının teveccühü etkili oldu”

Avdagiç, “Arkadaşlarımızın ve merkezimizin telefonları susmuyor. İTO üyeleri, oy kullanmak ve bize desteklerini ifade etmek için, açık ifade ediyorum, geçen seçimden daha da büyük bir performans ve gayret gösteriyorlar. İTO’da sağduyunun galip gelmesi için çabalayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. Bilindiği üzere, İTO Platformu; MÜ- SİAD, TÜMSİAD, ASKON başta olmak üzere 40’dan fazla vakıf ve dernekten oluşuyor. “Yeniden aday olma kararımda 2018’den bu yana gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin sonucunda hem üyelerimizden hem de meclis ve komite üyelerimiz ile iş dünyamızı temsil eden örgütlerden gelen teveccühü etkili oldu” diyen Avdagiç, şöyle devam etti: “Bizler bu çatı altında ‘önce üye, önce Türkiye’ şiarıyla adım atıyoruz. İTO’da başlattığımız büyük projelerimizi tamamlamak, tamamlananlara yenilerini eklemek için adayız.”

“79 komitede yarışacağız”

Avdagiç, 81 komiteden 79’u için 1545 kişilik bir ekiple seçim çalışmalarını yürüttüklerini söylerken, 2018 yılındaki seçimlerde 81 komiteden 72’sini kendi listelerinin kazandığını hatırlattı. Tek aday olarak başkanlık seçimlerine girdiğini ve büyük bir destekle seçildiğine dikkat çeken Avdagiç, “Saha araştırmalarımız 9 Kasım’da oy kullanacak üyelerimizin büyük teveccühüne mazhar olduğumuzu ve açık ara önde olduğumuzu gösteriyor” dedi. Seçim sürecindeki rakiplere ilişkin olarak da Avdagiç, “İTO yönetimine aday olan arkadaşlarımızın seçim vaatlerini açıklarken, bizim 4 yıllık icraatlarımıza bir bakmalarında yarar var. Çünkü vaatlerinin büyük bölümünü biz zaten yaptık” diye konuştu.

“62 rapor hazırladık”

İTO’nun 20’nci döneminin, Oda açısından pandemiye rağmen gerçek anlamda bir atılım ve altın yıllar dönemi olduğunu belirten Avdagiç, pandemi döneminde firmaların acil sorunlarının çözümünden, Kısa Çalışma, Nefes Kredisi, SGK primi ve vergi indirimleri gibi hükümetin aldığı tedbirlerin altında İTO’nun payının büyük olduğuna dikkat çekti. İTO olarak iş dünyasının sorunlarının Ankara’ya iletilmesinde önemli bir köprü vazifesi gördüklerine işaret eden Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece son bir ayda Odamızda bizzat Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati’yi, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı ve Milli Eğitim Bakanımızı Mahmut Özer’i ağırladık. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile de İstanbul’da bir toplantı yaptık. Bu sadece son bir ayda gerçekleştirdiğimiz görüşmeler... İş dünyasının çözüm bekleyen sorunları ile ilgili sürekli ilgili kurumlarla temaslarımızı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda bu dönemde sektörlerimize yönelik 62 rapor hazırlayarak ilgili kurum ve bakanlıklara ilettik.”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, 9 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesi meclis üyeleriyle birlikte basketbol maçı yaptı.