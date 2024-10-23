İTO Başkanı Avdagiç'ten AB'ye vize süresi eleştirisi: Ezbere yaklaşımları var

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 346 firmayla milli katılımını düzenlediği SIAL Paris Gıda Fuarı'nda, gazetecilerin vize sorununa ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak Dışişleri Bakanlığı ve diğer bütün kurumların vize sorununun çözümü için en etkili şekilde çalıştıklarını belirten Avdagiç, "Bu konu, devletler nezdinde yürütülebilecek, çözülebilecek bir konu. Biz de İTO olarak iş dünyası penceresinden görüşlerimizi üst düzey AB yetkilileri ile sıkça paylaşıyoruz. Ümit ediyoruz ki makul bir süre içinde vize konusunda ilerleme katedilir." dedi.

'Başvuruda artış yok, mükerrerlik var'

AB'nin üst düzey yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde artık ezberlenen bir yaklaşım gördüklerini bildiren Avdagiç, şunları kaydetti:

"Önce vize başvuruları çok arttı, yetişemiyoruz diyorlar. İkinci olarak da vize verdikleri kişiler içinde geri dönmeyenlerin sayısının çok fazla arttığını öne sürüyorlar. İkisinin de doğru olmadığını kendilerine ifade ediyoruz. Siz, başvuranlara 1 hafta, 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi kısa süreli vize verdiğiniz için o kişi tekrar müracaat etmek zorunda kalıyor. Başvuru sayısında artış yok, burada bir mükerrerlik var."

Vize süresini eleştirdi

Avdagiç, AB'nin vize sorununa mülteci sorununu gerekçe göstermesinin de çelişkili ve teknik olarak karşılığı olmayan bir tutum olduğunu vurgulayarak, "Geliyor, mülteci olarak kalıyor iddiasını ileri sürüyorsunuz. Siz o kişiye 1 haftalık veya 10 yıllık vize verdiğiniz zaman ne değişiyor? 1 hafta verdiğinizde de ülkenizde kalacağı varsa kalıyor. Yani vizeyi kısa vermiş olmanız, onun kalma kararını değiştiren bir şey değil. Onun teknik bir karşılığı bizim nezdimizde yok." ifadelerini kullandı.

Vize konusunda makro resimle ilgili süreçleri paylaştıklarını belirten Avdagiç, ancak İTO'yu doğrudan ilgilendiren bölümünün ağırlıklı olarak dış ticaret tarafı olduğunu aktardı.

Avdagiç, AB'nin hem Çin'in ticari baskısından yakındığını hem de tedarik sorununu çözebileceği Türkiye'deki iş insanlarına kısa süreli vize vermek ya da hiç vize vermemek için her türlü bahaneyi ürettiğini kaydederek, "Avrupalı diplomatlara diyoruz ki bizim makine talep eden iş adamımızın ülkelerinize gelmesine fırsat vermiyorsunuz. Sonra Çin makinesi alıyorlar diye Çin'den şikayet ediyorsunuz. Kendinize zarar veriyorsunuz." dedi.