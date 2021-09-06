İTO Başkanı Avdagiç’ten ara eleman ücretlerine ilişkin açıklama

İş dünyasının son dönemde sıklıkla dile getirdiği eleman sorunu ve mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik önerilerini paylaşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ara eleman ücretlerini gözden geçirme çağrısında bulundu.

Artık ara eleman değil, ana eleman tabirini de kullandıklarını ifade ederek Avdagiç, "İş dünyası, bugünden sonra bu seviyedeki yetenekli mavi yakalılarımıza, personelimize daha makul ücretler ödemek durumunda olacak. Ama büyük resme baktığımız zaman meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının kapasitelerinin gözden geçirilmesi ve yeni teknolojilere uygun elemanlar yetiştirilmesi gereği üzerine daha çok düşünmeliyiz." dedi.

Ara eleman ücretlerinin gözden geçirilmesi konusundaki önerisini anlatan Avdagiç, "Basit bir örnek vereyim; İstanbul'da bir genç, nasıl ki motorlu kurye olduğunda 7 bin-7 bin 500 lira kazanç elde ediyor. Bu şartlarda söz gelimi bir CNC operatörünü 4 bin-4 bin 500 liraya çalıştırmayı düşünmeniz çok rasyonel olmaz. Ara eleman ücretleri makul seviyeye getirilmeli." ifadelerini kullandı.