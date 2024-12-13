İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücret açıklaması: C-Level pozisyon maaşlarına kadar...

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, aralık ayı Meclis toplantısında, asgari ücret artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin en büyük işveren örgütlerinden biri olan İTO'nun Başkanı Avdagiç, ücret artışlarının "hedeflenen enflasyon" dikkate alınarak yapılmasının, ekonomik dengeyi sağlamada önemli bir rol oynayacağına inandığını belirtti.

Türkiye'deki yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın bulunduğunu hatırlatarak, yeni asgari ücretin tüm toplum kesimlerinin ortak çıkarlarını gözeterek belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Avdagiç, asgari ücretin sadece bir taban ücret meselesi olmadığını, aynı zamanda işsizlik maaşı, SGK primleri ve kıdem tazminatı gibi birçok alanda etkili olduğunu söyledi. Avdagiç ayrıca asgari ücretin özellikle C-Level pozisyon maaşlarına kadar uzanan etkileri olduğunu ifade etti.

Ücret artışlarının fiyatlama davranışları, beklenti yönetimi ve talep dengesinde olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını belirten Avdagiç, ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu perspektifle uyumlu, her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı bir asgari ücret artışı oranının belirlenmesinin önemine dikkat çekti.

Son olarak gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin gerektiğini belirten Avdagiç bu düzenlemenin alım gücünü artıracağını, işveren üzerindeki maliyet baskısını hafifleteceğini ve kayıt dışı istihdamı azaltacağını ifade etti.