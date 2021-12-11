İTO Başkanı Avdagiç’ten Bakan Nebati'nin iş dünyası ile buluşması sonrası açıklama

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyasıyla olan buluşmasında İTO’nun görüşlerini ifade ettiklerini belirterek, “2022 ihracattan güç bulacağımız, üretim ve istihdamı öncelediğimiz ve sıfır cari açık hedefini yakalayacağımız bir yıl olması için çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası temsilcileriyle İstanbul’da bir araya gelmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye’nin artık cari fazlayı hedef alan yeni bir yolda yürüdüğünü belirten Avdagiç, mesajında şunları söyledi: “Sayın Bakanımızın üretime dayanan yeni politika eksenini benimsiyoruz. İş dünyası olarak da hedefimiz yüksek ihracat, yüksek istihdam, düşük cari açık. Bu süreçte dünyada olduğu gibi enflasyonla mücadelemiz sürecek. Eski gücüne kavuşacak hizmet ve turizm gelirleri, ihracat artışı ve cazip yatırım ikliminin etkisiyle temel göstergeler ekonomik gücümüzü yansıtan bir seviyeye ulaşacağız. Türkiye ekonomisine ve Türk iş dünyasına güveniyoruz.”