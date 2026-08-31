İTO Başkanı Avdagiç’ten bankalara kredi faizi çağrısı

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Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sanayideki toparlanma ve ihracattaki kaybın azalmasının olumlu sinyaller verdiğini belirtti. Ancak yatırımlardaki zayıf seyrin sürdüğüne dikkat çeken Avdagiç, büyümenin kalıcı hale gelmesinde finansman maliyetlerinin kritik rol oynadığını vurguladı.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdü

Avdagiç, açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğünü belirtti. İTO olarak yalnızca büyümenin hızına değil, büyümenin hangi sektörlerden kaynaklandığına da baktıklarını ifade etti.

İkinci çeyrekte ekonominin alt kırılımlarının bir önceki çeyreğe göre daha umut verici bir görünüm ortaya koyduğunu söyleyen Avdagiç, özellikle sanayi sektöründeki değişime dikkat çekti.

İlk çeyrekte yüzde 0,8 daralan sanayi sektörü, ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyüyerek yeniden pozitif bölgeye geçti.

Avdagiç, “Sanayinin toparlanması, büyümenin kalitesi açısından bu verinin en kıymetli tarafı.” değerlendirmesinde bulundu.

İhracattaki daralma yüzde 12,7’den yüzde 3,4’e geriledi

İTO Başkanı Avdagiç, dış ticarette de ilk çeyreğe kıyasla daha olumlu bir tablo bulunduğunu söyledi.

İlk çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 12,7 gerilerken, ikinci çeyrekte ihracattaki daralma yüzde 3,4’e indi. Aynı dönemde ithalat yüzde 6,4 azaldı.

Avdagiç, bu gelişmelerle birlikte net dış talebin daha olumlu bir görünüm sergilediğini ifade etti.

Tarımda yüzde 13,3’lük artış

İkinci çeyrek verilerinde tarım sektöründeki artış da öne çıktı. Tarımdaki büyüme yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

Çeyreklik büyümenin ise yüzde 0,1’den yüzde 1,1’e yükseldiğini belirten Avdagiç, bunun ivmelenmeye işaret ettiğini söyledi.

Avdagiç, “Bu gidişat olumlu ancak devam ettirmemiz önemli. Burada da finansman maliyetleri konusu devreye giriyor.” dedi.

Yatırımlardaki artış yüzde 0,6’da kaldı

Sanayi ve dış ticaretteki olumlu gelişmelere karşın yatırımlardaki görünümün aynı ölçüde güçlü olmadığına işaret eden Avdagiç, inşaat sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 1,9 daraldığını hatırlattı.

Yatırım iştahında belirgin bir yavaşlama bulunduğunu söyleyen Avdagiç, yatırımların ikinci çeyrekte yalnızca yüzde 0,6 arttığını kaydetti.

Sanayinin toparlanması ve ihracattaki kaybın kapanıyor olmasının umut verici olduğunu belirten Avdagiç, bu toparlanmanın kalıcı hale gelmesinin yatırımların yeniden hız kazanmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Avdagiç’ten bankalara kredi faizlerini düşürme çağrısı

Avdagiç’e göre mevcut tablo, maliyetlerin reel sektör üzerindeki baskısını açık biçimde ortaya koyuyor. Bu nedenle TCMB’nin 300 baz puanlık faiz indiriminin banka kredi faizlerine yansıması önem taşıyor.

İTO Başkanı Avdagiç şöyle konuştu:

“Bu noktada bankaların kredi faizlerini, TCMB’nin 300 baz puanlık indirimine paralel olarak bu hafta aşağı çekeceği açıklamalarının hızla gerçekleşmesini bekliyoruz.”

“İndirim ticari kredilere hızla yansısın”

Avdagiç, üretim ve ihracata yönelik yatırımların finansmana daha kolay erişebilmesinin, mevcut büyüme rakamlarını gelecekte istihdama ve kalıcı üretim kapasitesine dönüştürecek en kritik adım olduğunu ifade etti.

Bankalara yönelik beklentisini de açıklayan Avdagiç, “Beklentimiz, bu indirimin ticari kredilere hızla ve tüm bankacılık sektörüne yaygın biçimde yansıması. Ve tabii kur enflasyon makasının yeniden makul düzeylere taşınması.” dedi.