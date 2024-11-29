İTO Başkanı Avdagiç’ten büyüme verileri için 'yeni faz' mesajı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyümesini sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirdi. Avdagiç, sıkı para politikasının sanayi ve yatırım üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, 2025’te üretim ve ihracata öncelik veren reformların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

“Rekabetçiliği koruyacak adımlar bekleniyor”

İhracatın üçüncü çeyrekte yüzde 0,8 büyüme kaydetmesini ve büyümeye 2,2 puanlık katkı sağlamasını olumlu değerlendiren Avdagiç, iş dünyasının öncelikli beklentisinin, ihracatçı sektörlerin rekabet gücünü artıracak adımların atılması olduğunu belirtti.

Avdagiç şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılında özellikle ihracatçının ve ihracata çalışan sektörlerin 'rekabetçiliği koruyacak' adımların atılması ve tedbirlerin alınması iş dünyasının öncelikli beklentisidir. Sıkı para politikasının etkisiyle sanayi ve yatırım verilerindeki durum, 2025’te ‘üretim ve ihracatı önceliklendiren reformların’ baş aktör olacağı yeni bir faza geçilmesinin yararlı olacağına işaret ediyor.”

“Enflasyonda kalıcı düşüş için üretim şart”

Avdagiç, kalıcı bir enflasyon düşüşü için üretim, istihdam, ihracat ve yatırımların sağladığı desteğin kritik olduğunu vurgulayarak, "Hedeflediğimiz istikrarlı büyüme oranlarına, üretimin gücüyle adım adım ilerleyebiliriz" dedi.

Sanayi ve ihracat reform bekliyor

Avdagiç’in açıklamaları, 2025 yılına yönelik iş dünyası beklentilerinin altını çizerken, sanayi ve ihracat odaklı reformların ekonomide sürdürülebilir bir büyüme için hayati rol oynayacağına işaret ediyor. İTO’nun önceliği ise Türkiye’nin üretim ve ihracatla büyüme stratejisini güçlendirmek.