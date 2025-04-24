İTO Başkanı Avdagiç’ten İstanbul depremi açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlet, yerel yönetimler ve halkla birlikte ve tam iş birliği içinde İstanbul’un dönüşüm ve yeniden inşasını hızlandırma çağrısında bulundu.

Avdagiç, depreme hazır olmak için her gün, her saatin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Mutlaka depremle yaşamayı başarmalıyız. Devletimizin tüm kurumlarıyla teyakkuzda olması bize güven veriyor. Belediyelerimizin halkımızla dayanışma içinde olması en büyük gücümüz. Şimdi devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve halkımız hep birlikte ve tam iş birliği içinde, İstanbul’un dönüşüm ve yeniden inşasını ivmelendirmeliyiz. Ekonomimizin kalbi olan İstanbul’un yeniden inşa ve dönüşümünde işyerlerimizi de dikkate almalıyız" değerlendirmesini yaptı.

'Eş zamanlı planlar üretip uygulamalıyız'

Ticari yapılarda da devlet desteğiyle risk tespiti ve modern teknolojiler kullanılarak yapı güçlendirme çalışmalarının bir an evvel yapılması gerektiğini vurgulayan Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Konutlar için yürütülen depreme ilişkin güçlendirme ve analiz çalışmalarını ‘acil’ ve ‘eşzamanlı’ bir şekilde; ticari binalar, küçük sanayi siteleri, iş merkezleri, OSB fabrikaları, oteller, özel hastaneler gibi önemli ekonomik yapılar için de başlatmalı ve yürütmeliyiz.

16 milyon İstanbullunun canını korumayı birinci kanadımız, Türkiye’nin üretim üssü İstanbul’daki işyerlerini, fabrikaları depremlere dayanıklı hale getirmeyi de ikinci kanadımız olarak görüp, eş zamanlı planlar üretip uygulamalıyız. Hem insanımızın canını korumak hem üretim faylarımızın kırılmasını önlemek, ancak bu şekilde mümkün olacaktır."