İTO Başkanı Avdagiç'ten İstanbullu firmalara "mavi kategori" çağrısı

İstanbullu firmalara mavi katogori çağrısında bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hedeflerinin söz konusu kategoriyi yakalamak olduğunu söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın başlattığı #HedefMaviKategori kampanyasına İstanbul iş dünyası olarak tam destek verdiklerini belirten Avdagiç, "En zor günleri geride bıraktık. Tedbirlere uyarak da yeni normalle hayata devam edeceğiz. Şimdi kurallara her zamankinden daha çok dikkat etme zamanı. İstanbul’da yeni bir koronavirüs dalgasını mahal vermemek için sabırla hem kurallara bakalım hem işimize bakalım. İstanbullu firmalarımızı daha az kısıtlamaların olduğu mavi (düşük riskli) kategoriye geçmemizi sağlayacak şekilde, kurallara harfiyen uymaya, gerekli hassasiyeti göstermeye çağırıyorum. Hedefimiz mavi risk seviyesini yakalamak." çağrısında bulundu.

Avdagiç, İstanbul’da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçelerinin faaliyetlerini sabah 7.00 ve 19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile sürdüreceklerini aktardı.

İşletmelerde özdenetim farkındalığı için piyasa ziyaretlerine başlayacaklarını ve farkındalık oluşmasına katkı sağlayacaklarını belirten Avdagiç, #HedefMaviKategori kampanyasına İTO’nun bütün kurumsal mecralarında iletişim desteği vereceklerini kaydetti.

Avdagiç şöyle devam etti: "İstanbul’da sokağa çıkmak kısıtlaması da Cumartesi günü için kaldırıldı, pazar günleri ise şimdilik devam edecek. İş dünyası adına İTO olarak bizlerin de dile getirdiği 'Kademeli normalleşme İstanbul'la başlasın' beklentilerini dikkate alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz. Birçok uzmanın da dile getirdiği gibi Kovid-19'u belki de yok edemeyebiliriz. Ama aşılama ile birlikte, onunla yaşamayı öğrenebiliriz. Pandemi, esas hayat yeni normale uyum gösterdiği zaman bitecek. Aşı ile alacağımız üst düzey tedbirlerle bu hastalığı daha iyi yöneteceğimiz kesin."