İTO Başkanı Avdagiç'ten istihdam çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten üye işletmelere yeni mezun gençlere istihdam imkanı yaratma çağrısı yaptı.

Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, üye işletmeleri KOSGEB'in açıkladığı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'na katılarak, yeni mezun gençleri istihdam etmeye davet etti.

İTO Başkanı Avdagiç'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Yeni istihdam edilecek her çalışan için 100 bin TL geri ödemeli desteğin iki şartı var. Birincisi, işletme 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda en çok 180 gün çalışmış, üniversite veya mesleki-teknik lise mezunu en az bir yeni personeli 12 ay istihdam edeceğini taahhüt edecek.

İkinci şart işletmede son 12 aylık ortalama istihdamın korunmuş olması. İşletme sahibi ya da işe alınan personel kadın ise destek personel başına 10 bin TL artırılacak. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek.

İşletmeler, kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte, faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecek.