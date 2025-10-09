İTO Başkanı Avdagiç'ten ithalat hedefi önerisi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gazetecilere yaptığı açıklamada iş dünyasının gündemindeki konuları değerlendirdi.

Avdagiç, mal ihracatındaki açığın 85–90 milyar dolar seviyesinde olmasını beklediklerini belirterek, “Türkiye’nin son 150 yıldır dış ticaret açığını kapatamaması, en temel ekonomik sorunumuzdur” dedi.

Avdagiç, “İhracatımız, ithalatımızın 85 milyar dolar altında olduğu için ihracatımızı yüzde 10, ithalatımızı da yüzde 7 artırdığımız zaman mutlak değeri olarak ikisi de aynı artıyor” ifadelerini kullandı.

Mal dış ticaretindeki açığın bir kısmının hizmet ihracatıyla kapatıldığını vurgulayan Avdagiç, Cumhurbaşkanı’nın 3 Ocak 2025’te açıkladığı mal ve hizmet ihracatı hedeflerine ulaşılacağını söyledi.

“Dış ticaret açığını büyütme lüksümüz yok”

Avdagiç, 2026’ya geçerken ihracatta olduğu gibi ithalatla ilgili de hedefler belirlenmesi gerektiğini ifade ederek “Dış ticaret açığını küçültmek zorundayız, büyütme lüksümüz yok. Sadece ithalat–ihracat rakamlarını takip ederek gerçekçi bir resim çizmemiz mümkün değil. 2026’ya geçerken Türkiye olarak ithalat hedefi de koymalıyız" diye konuştu.

Türkiye’nin ithalatının bir kısmını yurt içinde üretimle ikame etmesi gerektiğini belirten İTO Başkanı Avdagiç "Türkiye plastik sektöründe senelerdir plastik hammaddesi konusunda yatırım yapamadı. Türkiye’nin toplam plastik hammadde ihtiyacının yurt içindeki tedariki yüzde 15’in altına düştü" dedi.

“Krediye ulaşmak, maliyetten daha büyük sorun”

İstanbul iş dünyasının enflasyonun düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu vurgulayan Avdagiç, asıl sorun olarak krediye erişimi gösterdi:

“Krediye ulaşma konusu, şu anda kredi maliyetinden de daha önemli. Bankalar, KOBİ’lere yeterli kredi plase edemiyor.”

Avdagiç, Merkez Bankası’nın referans faiziyle ticari kredi faizleri arasındaki makasın da ciddi bir sorun haline geldiğini söyleyerek ekledi:

“Bankalar yüzde 47–48 ile mevduat topluyor, bu maliyet kredi faizlerine yansıyor. Sert kuralların hepsi bir arada olunca sistemde ciddi bir daralma ortaya çıkıyor.”

“Türkiye döviz bazında pahalı hale geldi”

İTO Başkanı, Türkiye’de üretim maliyetlerinin döviz bazında yükseldiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Almanya’daki bir bakliyat ihracatçısı firmamız, artık ürünlerinin yüzde 80’ini yurt dışından tedarik edip Türkiye’de işleyerek ihraç ediyor. Katma değer yaratıyoruz ama Türkiye döviz bazında pahalı hale geldi. Dengeyi kaybetmemeliyiz.”

Avdagiç ayrıca, İstanbul’daki otel fiyatlarının Avrupa ortalamasına göre hâlâ çok düşük olduğunu söyledi.

“THY, filoyu yenilerken Boeing’den alım yapacak”

Türk Hava Yolları’nın Boeing’den yeni uçak alımıyla ilgili eleştirileri değerlendiren Avdagiç,

“THY’nin Boeing’den ciddi siparişi var. 2033’e kadar filosunu 813 uçağa çıkarma planlaması yapan THY, tabii ki Boeing’den uçak alacak” dedi.

Filoyu yenilemenin yakıt tasarrufu, bakım maliyeti ve yolcu memnuniyeti açısından zorunlu olduğunu belirterek, “Bu tartışmaların haklı hiçbir tarafı olamaz” ifadelerini kullandı.

Boeing’in Türkiye’den daha fazla parça alımına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

“Boeing ve Airbus sertifikalı, 100 milyon dolar mertebesinde büyüklüğe sahip şirketlerle çalışıyor. Türkiye’de bu nitelikte firma sayısı az. Özeleştiri yapmamız gerekiyor; yetkin firma sayımızı artırmalıyız.”

“ABD ile ticarette elimiz güçlendi”

ABD ile yapılan LNG anlaşmasını değerlendiren Avdagiç, anlaşmayı Türkiye için stratejik bir fırsat olarak gördüğünü söyledi:

“LNG anlaşmasıyla ABD ile ticarette dengeyi sağlamak için elimize koz geçti. Bu, vergilerde daha avantajlı bir statü kazanmamız için fırsat olabilir.”

Trump yönetiminin yüksek vergi politikalarına da değinen Avdagiç, “ABD ile ticaretimizi büyütmek için bir fırsat penceresi açıldı. Ama çok çalışmamız lazım” dedi.

“Togg Almanya’da büyük ilgi görüyor”

Son dönemde Almanya’ya yaptığı ziyaretlerde Togg’a olan ilgiyi gözlemlediğini belirten Avdagiç,

“Togg’un aldığı 5 yıldız çok objektif bir kriter. Togg, müthiş dayanıklı bir otomobil. Hani Volvo’nun bir imajı vardır ya, emin olun Togg onun üstünde” ifadelerini kullandı.

Almanya’daki yorumların “Ne kadar Togg gelirse satılır” yönünde olduğunu belirterek, aracın Avrupa’da büyük bir heyecan yarattığını söyledi.