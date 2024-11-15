İTO Başkanı Avdagiç'ten sübvansiyon savaşları uyarısı

İTO'nun kasım ayı meclis toplantısında dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler ele alındı. İTO Başkanı Avdagiç, potansiyel enflasyonist etkisi yüksek alanlarda üretimi destekleyecek finansal mekanizmaların harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Trump'a karşı yatırım teşvikleri

Trump yönetiminin ekonomideki etkileri ve ticaret savaşlarına karşı mevcut teşvik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Ağdaviç, "Yatırımın niteliğine, büyüklüğüne ve stratejik önemine göre uzun dönemli vergi teşvikleri sağlamalıyız, Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Türkiye Projesi'ni işlevsel şekilde hayata geçirmeliyiz."dedi.

Sübvansiyon savaşları uyarısı

Trump yönetiminin maliye politikaları, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranları üzerinde oluşturacağı baskının dünyanın her yerinde hissedileceğini söyleyen Ağdaviç, dünyanın sübvansiyon savaşlarına doğru gittiğini söyledi.

Trump'ın içeride vergi indirimleri, ithalatta ise yüksek gümrük vergileri ile katı korumacılığa geçeceğini belirten İTO başkanı, "Aynı şekilde yeni ve daha şiddetli ticaret savaşlarının başlaması, Rusya ile uzun yıllardır savaşı sürdüren Ukrayna'ya desteğin çekilmesi, küresel güvenlik ve jeopolitik gerginliklerin seyrinin değişmesi bekleniyor." dedi.

Avdagiç Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 80,50'si nin AB'ye yapıldığına işaret ederek yeni küresel konjonktürün üretim deseni düşük teknolojili harcıalem mallardan oluşan ekonomileri şiddetli sarsabileceğini belirtti.

Rekabet gücü ve yatırım eğilimi azalıyor

Emek yoğun sektörlerde rekabet gücü ve yatırım eğiliminin zayıfladığına işaret eden Ağdaviç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyondaki düşüş hızının yavaşlaması, dezenflasyon sürecinin uzayabileceğini gündeme getirdi. Nitekim Merkez Bankası, enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti. TCMB, 2024 sonu için yüzde 38 olan enflasyon orta nokta tahminini yüzde 44'e yükseltti. 2025 tahminini de yüzde 14'ten 7 puanlık artışla yüzde 21'e çıkardı. Biliyoruz ki, kararlılık ve sabır enflasyonla mücadelenin en önemli silahı. Fedakarlıklarımızın karşılığını almak için sürecin tamamlanmasına odaklanmalı ve eksiklik görülen alanlarda tahkimatı süratle güçlendirmeliyiz."