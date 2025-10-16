İTO Başkanı Avdagiç'ten Temu ve Shein uyarısı! 'Önlem almak lazım'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek iş dünyasının gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Avdagiç, Çin'in önümüzdeki 15-20 yıl içinde doğrudan tüketiciye satış (B2C) modelini ihracatının yüzde 35-40'ına çıkarmayı hedeflediğini belirterek, bu durumun Türkiye açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"İhracatı 5-6 trilyon dolara çıkacak"

Çin'in 2024 yılı ihracatının 3,5 trilyon dolar olduğunu hatırlatan Avdagiç, "Önümüzdeki 15-20 yılda ihracatı 5-6 trilyon dolara çıkacak. Bunun yüzde 35'ini yani neredeyse 2 trilyon dolarını direkt Çinliler dünyadaki tüketiciye satacak. Oradaki bütün katma değeri Çin alacak. Çin'den özellikle birtakım kimyasallarla, çocukların hoşuna gidecek aromalarla donatılmış kırtasiye malzemeleri geliyor. Tüccar ithalatçı olarak bunu yapsanız, hepsi gümrüğe takılır, Türkiye'ye sokamazsınız" dedi.

Avdagiç, Temu ve Shein gibi Çin merkezli e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerin kişisel ihtiyaç sınırını aştığını vurgulayarak, "Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 avroya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BYD yatırımında süreç zaman planına uygun ilerlemiyor"

Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin Türkiye'de kurmayı planladığı fabrika hakkında da konuşan Avdagiç, sektörün projeyi yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'de otomotiv ana sanayisine yönelik üretim yapan en etkin 500 firmanın bulunduğu bir dernek yönetimi olarak da bu işi yakından takip ediyoruz. Bu konuda şu anda ilk proje açıklandığında ortaya konulan zaman tablosuna uygun bir süreç gözlemlemiyoruz. En latif bir yorum yaparsak, 'zaman planına uygun bir proje sürecinin şu anda hayata geçirilmediği' yorumunu yaparız. Umuyoruz kısa bir zaman içinde yatırım için bir mesafe alınır."