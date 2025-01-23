İTO Başkanı Avdagiç'ten 'ticari kredi faizleri indirilsin' çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, reel sektörün finansman maliyetlerinin enflasyondaki düşüşe zarar vermeyecek şekilde kademeli olarak indirildiğine dikkat çekti.

Ticari kredi faizlerinde indirim çağrısı

Merkez Bankası’nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesinin ardından yazılı açıklama yapan Avdagiç, indirimlerin ‘bire bir oranda’ ve ‘hızla’ ticari kredi faizlerine de yansıtılmasını beklediklerini söyledi.

Avdagiç, yılın başında KOBİ kredilerinde büyüme sınırının artırıldığını hatırlarak, faiz indirminin kur tarafında da rekabetçiliği artıracağına işaret etti.

Şekib Avdagiç, açıklamasında şunları kaydetti:

“TCMB'den piyasaların da öngördüğü 250 baz puanlık faiz indirimi kararı geldi. Reel sektörün finansman maliyetlerinin enflasyondaki düşüş trendine zarar vermeyecek biçimde, kademeli şekilde indirildiğini görüyoruz. Söz konusu indirimlerin ‘bire bir oranda’ ve ‘hızla’ ticari kredi faizlerine yansıtılması temel beklentimiz. Yılın başında Türk lirası KOBİ kredilerinde büyüme sınırı artırılmıştı. 2025 yılının iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kararlarla başlamasını önemli buluyoruz. Aynı zamanda kur tarafında da rekabetçiliğimizi artıracağımız bir yıl olmasını diliyoruz.”