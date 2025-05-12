İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Çinli üretici 60 ay vadeli makina satıyor, buna nasıl karşı duralım?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Çin'in ABD pazarında yaşadığı sorunların ardından diğer ülkelere karşı daha sert bir ekonomik strateji izlemeye başladığını belirtti.

Ekonomi Gazetecileri Derneği heyetini ağırlayan Avdagiç, Çinli firmaların fiyatları düşürüp uzun vadeler sunduğunu, hatta TL bazında 60 aya kadar vadeli makina satışı yaptığını söyledi. “Buna hangi üretici dayanabilir? Hangi alıcı bu durumda gidip bankadan kredi çekip makina alır?” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin temel önceliğinin kalıcı ve dengeli bir enflasyonla mücadele olması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, “Enflasyonun hızlı, etkili ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi gerekiyor. Bu konuda net bir mutabakat var. Para Politikası Kurulu’nun bundan sonraki süreçte bu doğrultuda adım atmasını bekliyoruz” dedi.

"İhracat bir ekosistemdir"

İhracatın sadece ihracatçı firmalardan ibaret olmadığını belirten Avdagiç, “İhracatın tedarik zinciri, büyük şirketlerden KOBİ’lere, oradan mikro işletmelere kadar uzanıyor. Bu ekosistem geniş bir üretici kitlesini kapsıyor ve daha fazla desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kur politikalarına da değinen Avdagiç, döviz kurlarındaki baskının ihracatı zorlaştırdığını, buna karşılık ithalatı cazip hale getirdiğini söyledi. Türkiye’nin dış ticaret açığını azaltmak için ihracatı teşvik eden daha güçlü politikaların devreye alınması gerektiğini kaydetti.

Kayıt dışılıkla mücadelede denge çağrısı

Kayıt dışılıkla mücadelede dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Avdagiç, “Kayıt dışına karşı süreç yürütmek doğru ama bu kayıt içindeki mükellefleri de rahatsız etmeden yapılmalı” dedi. Kapalıçarşı’daki esnafın yaşadığı denetim sorunlarını örnek gösteren Avdagiç, devletin süreci daha sonuç odaklı ve istişare içinde yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniden adaylık sinyali verdi

Gelecek yıl yapılması planlanan İTO seçimlerine ilişkin de konuşan Avdagiç, “Camia içinde gerekli istişareleri yaptık. 2026’nın son çeyreğinde yapılması beklenen İTO seçimlerinde tekrar arkadaşlarımızla yola çıkmaya karar verdik” açıklamasında bulundu.