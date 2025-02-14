İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Dezenflasyon programına güven sürmeli, kısa sürede sonuç bekliyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda’nın şubat ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele süreci ve küresel ekonomik gelişmeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Enflasyonla mücadelede kısa sürede sonuç alınacağını umuyoruz"

Avdagiç, ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyonun 23 puanlık düşüşle yüzde 42 seviyesine gerilemesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "20 ayı geride bırakan enflasyonla mücadelede kısa sürede sonuç alınacağını umuyoruz." dedi.

Merkez Bankası’nın şubat ayı Enflasyon Raporu’nda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24’e yükseltmesini değerlendiren Avdagiç, bu revizyonun, TÜFE sepetindeki değişim, gıda fiyatları varsayımlarındaki güncellemeler ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlardan kaynaklandığını belirtti.

Enflasyonla mücadelede maliye politikasının önemine dikkat çeken Avdagiç, "Bu revizyon, Merkez Bankası adına şeffaf ve veriye dayalı bir güncelleme olarak görülse de, yukarı yönlü değişikliklerin dezenflasyon programına güven açısından arzu edilmediğini hatırlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Küresel ekonomi küreselleşme karşıtı bir sürece giriyor"

Konuşmasında küresel ekonomik gelişmelere de değinen Avdagiç, 21. yüzyılda Çin’in ekonomik bir süper güç olarak yükselişinin, uluslararası ilişkileri köklü şekilde değiştirdiğini söyledi. ABD’nin Çin’i hem ekonomik hem de stratejik bir rakip olarak gördüğünü belirten Avdagiç, artan ticaret gerilimlerine dikkat çekti.

ABD’nin yeni gümrük vergileri üzerinden başlatabileceği yeni ticaret savaşlarının, enflasyon ve tedarik zincirlerinde bozulmalara yol açabileceğini vurgulayan Avdagiç, "Özetle dünya ekonomisi artık küreselleşme karşıtı bir sürece girmiş görünüyor." dedi.

"Yeni ticaret savaşları Türkiye’yi nasıl etkileyecek?"

Avdagiç, yeni ticaret savaşlarının Türkiye’ye etkilerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtti. ABD’nin Çin ve Avrupa Birliği’nden ithalata getireceği ilave vergilerin Türkiye’nin ABD’ye ihracatına olumlu katkı sağlayabileceği görüşünün bulunduğunu aktaran Avdagiç, ancak ABD’nin diğer ülkelerle ticari ilişkilerine yönelik net bir stratejisinin henüz şekillenmediğini ifade etti.

"Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin geleceğine ilişkin tutarlı bir öngörüde bulunabilmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var." diyen Avdagiç, küresel ekonomideki değişimlerin Türkiye açısından fırsatlar kadar riskler de barındırdığına işaret etti.

Avdagiç, konuşmasında ayrıca İsrail-Filistin meselesine de değinerek, iki devletli çözümün tek çıkış yolu olduğunu ve İstanbul iş dünyasının Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.