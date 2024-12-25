İTO Başkanı Şekib Avdagiç müjdeyi verdi! Yenilikçi projelere TEKMER desteği geliyor

İTO ve BTM Mütevelli Heyeti Başkanı Şekib Avdagiç ve BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı'nın katılımıyla Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde düzenlenen yılın ikinci Sahne XL buluşmasında iki panel düzenlendi, 39 girişim stant açtı, 18 girişim de sunum yaptı.

2024 yılında 17 girişimin yatırım aldığını ve şimdiye kadar yatırım alan BTM girişimlerinin sayısının 132'ye yükseldiğini aktaran Avdagiç, 2025 yılı için bir de müjde verdi: "Merkezimizde girişimcilerimize daha fazla destek sunmak ve yenilikçi projelere daha güçlü bir altyapı sağlamak amacıyla kısa adı TEKMER olan Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz. İnanıyorum ki bugün atacağımız adım, gelecekteki büyük başarı hikayelerinin de başlangıcı olacaktır. Yine inanıyorum ki bu tür projelerle hep birlikte, BTM'yi küresel bir inovasyon üssüne dönüştüreceğiz."

30 girişim ve 200 girişimciye de stek...

Avdagiç, TEKMER ile girişimcilerin iş fikirlerini daha hızlı geliştirmelerine, teknolojik altyapılarına yatırım yapmalarına ve iş dünyasıyla daha etkin bağlantılar kurmalarına imkan sağlayacaklarını söyledi. Bu kapsamlı altyapıyla 30 girişimin, yaklaşık 200 girişimcinin TEKMER imkanlarından yararlanmasını hedeflediklerini belirten Avdagiç, "TEKMER ile 'yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği' gibi alanlarda çalışan girişimcilere özel imkanlar sunulacak" dedi.

Hedef: Dünyanın en iyi startup merkezi olmak

BTM Genel Müdürü Elbaşı etkinliğin daha fazla girişimciye dokundukları bir organizasyon haline geldiğini vurguladı ve UBI Global tarafından "Dünyanın En İyi 3'üncü Startup Merkezi" ödülüne layık görüldüklerini hatırlatarak, "Dünya birinciliği hedefimizin bir kez daha altını çizerek yinelemek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde 'Dünyanın En iyi Startup Merkezi' olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.