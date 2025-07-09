İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “Nakit akışı sıkıntısı çeken firmalar Nefes Kredisi’ne başvursun”
TOBB Nefes Kredisi’ne başvurular dün itibarıyla başladı. Azami 2,5 milyon lira kullanılabilecek kredinin vadesi 6 ay ödemesiz 36 ay olacak. Kredide faiz oranı ise yüzde 37-38. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Piyasanın sağlıklı yürümesi için küçük ve mikro ölçekli işletmelerin, bankaların TL ticari kredilerdeki büyüme sınırının dışında tutulması gerekiyor" dedi.
KOBİ’lere destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği ile devreye alınan TOBB Nefes Kredisi’ne dün itibarıyla başvurular başladı. TOBB Nefes Kredisi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynak desteğiyle bu kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacak.
5 bin TL başvuru ücreti
Bu yeni TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Halihazırda ticari kredi faizleri yüzde 56- 57 seviyesinde bulunurken, TOBB Nefes Kredisi’nde 24 aya kadar vadeli kredilerde faiz oranı yüzde 38, 24 aydan uzun vadelerde ise yüzde 37 olacak. Krediler 5 bin TL başvuru ücretiyle, yüzde 0,5 banka komisyonuyla ve yüzde 1 kefalet komisyonuyla verilecek.
“Engellerin kaldırılmasına öncülük edecek”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lere destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle başvuruları 8-9 Temmuz 2025 itibarıyla gerçekleştirilecek TOBB Nefes Kredisine ilişkin görüşlerini paylaştı.
TOBB Nefes Kredisine Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinin aracılık edeceğini belirten Avdagiç, "Hep dikkat çektiğimiz gibi piyasanın sağlıklı yürümesi için küçük ve mikro ölçekli işletmelerin, bankaların TL ticari kredilerdeki büyüme sınırının dışında tutulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
TOBB Nefes Kredisine işletmelerin büyük teveccüh göstereceğini belirten Avdagiç, Nefes Kredisinin bankaların ticari kredi büyümesi engellerinin kaldırılmasına öncülük edeceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
“Kredi mekanizmasının sağlıklı çalışması önemli”
İTO Başkanı Avdagiç, TOBB Nefes Kredisi ile iş dünyasının birikiminin, yine firmalara kredi olarak döneceğine dikkati çekerek, şunları söyledi:
"TOBB'un öncülüğünde KOBİ'lere 2,5 milyon TL'ye kadar, 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli Nefes Kredisi’nin uygun şartlardaki banka kredilerinin yeniden açılması ihtiyacına işaret edeceğine inanıyoruz. Özellikle öz kaynak desteğiyle yeni KGF kredileri için bir başlangıç olmasını diliyoruz."
Enflasyonla mücadelede gelinen noktada arzı artırmak üzere KOBİ'lerin nakit akışının rahatlatılmasının önemli olduğunu belirten Şekib Avdagiç, "Banka kredi mekanizmalarının yeniden ve sağlıklı şekilde çalışır olması çok önemli. Kredi faizlerinin de kredi tutarlarının da üretime güçlü bir nefes verecek seviyeye ulaşmasını önemsiyoruz. İstanbullu işletmeleri tam zamanında devreye giren TOBB Nefes Kredisinden yararlanmaya çağırıyorum" dedi.
Nefes Kredisi için dolandırıcılık uyarısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dün itibarıyla başlayan TOBB Nefes Kredisi için dolandırıcılık uyarısında bulundu. TOBB’dan yapılan açıklamada, “TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı. TOBB Nefes Kredisi için sadece Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvurabilirsiniz. Bu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamaz. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.