İTO Başkanı Şekib Avdagiç: “Nakit akışı sıkıntısı çeken firmalar Nefes Kredisi’ne başvursun”

KOBİ’lere destek ol­mak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğün­de Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği ile devreye alınan TOBB Nefes Kredisi’ne dün itibarıyla başvurular başladı. TOBB Nefes Kredisi başvu­ruları Ziraat Bankası, Halk­bank, Vakıfbank, Akbank, Ya­pı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapıla­bilecek. Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynak desteğiyle bu kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacak.

5 bin TL başvuru ücreti

Bu yeni TOBB Nefes Kre­disi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabile­cek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Hali­hazırda ticari kredi faizleri yüzde 56- 57 seviyesin­de bulunur­ken, TOBB Nefes Kredisi’nde 24 aya kadar vadeli krediler­de faiz oranı yüzde 38, 24 ay­dan uzun vadelerde ise yüzde 37 olacak. Krediler 5 bin TL başvuru ücretiyle, yüzde 0,5 banka komisyonuyla ve yüz­de 1 kefalet komisyonuyla ve­rilecek.

“Engellerin kaldırılmasına öncülük edecek”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avda­giç, KOBİ'lere destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB), Kredi Ga­ranti Fonu (KGF) ve banka­ların işbirliğiyle başvuruları 8-9 Temmuz 2025 itibarıyla gerçekleştirilecek TOBB Ne­fes Kredisine ilişkin görüşle­rini paylaştı.

TOBB Nefes Kredisine Zi­raat Bankası, Halkbank, Va­kıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinin aracılık edeceği­ni belirten Avdagiç, "Hep dik­kat çektiğimiz gibi piyasanın sağlıklı yürümesi için küçük ve mikro ölçekli işletmelerin, bankaların TL ticari krediler­deki büyüme sınırının dışın­da tutulması gerekiyor" ifade­lerini kullandı.

TOBB Nefes Kredisine iş­letmelerin büyük teveccüh göstereceğini belirten Av­dagiç, Nefes Kredisinin ban­kaların ticari kredi büyü­mesi engellerinin kaldırıl­masına öncülük edeceğine inanıyorum” değerlendirme­sinde bulundu.

“Kredi mekanizmasının sağlıklı çalışması önemli”

İTO Başkanı Avdagiç, TOBB Nefes Kredisi ile iş dünyasının birikiminin, yine firmalara kredi olarak döne­ceğine dikkati çekerek, şunla­rı söyledi:

"TOBB'un öncülüğünde KOBİ'lere 2,5 milyon TL'ye kadar, 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli Nefes Kre­disi’nin uygun şartlardaki banka kredilerinin yeniden açılması ihtiyacına işaret ede­ceğine inanıyoruz. Özellikle öz kaynak desteğiyle yeni KGF kredileri için bir başlangıç ol­masını diliyoruz."

Enflasyonla mücadelede gelinen noktada arzı artırmak üzere KOBİ'lerin nakit akışı­nın rahatlatılmasının önem­li olduğunu belirten Şekib Avdagiç, "Banka kredi meka­nizmalarının yeniden ve sağ­lıklı şekilde çalışır olması çok önemli. Kredi faizlerinin de kredi tutarlarının da üretime güçlü bir nefes verecek sevi­yeye ulaşmasını önemsiyoruz. İstanbullu işletmeleri tam za­manında devreye giren TOBB Nefes Kredisinden yararlan­maya çağırıyorum" dedi.

Nefes Kredisi için dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dün itibarıyla başlayan TOBB Nefes Kredisi için dolandırıcılık uyarısında bulundu. TOBB’dan yapılan açıklamada, “TOBB Nefes Kredisi başvuruları başladı. TOBB Nefes Kredisi için sadece Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvurabilirsiniz. Bu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamaz. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.