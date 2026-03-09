İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Sanayinin payını süratle artırmalıyız

Türkiye ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,6 büyü­dü. Sanayideki yıllık bü­yüme ise yüzde 2,9’da kaldı. Cari fiyatlarla Türkiye ekonomisi 63 trilyon liralık gayri safi hasıla bü­yüklüğüne erişti. Sanayinin oluş­turduğu gelir cari fiyatlarla 11,4 trilyon lira oldu. Böylece sanayi­nin 2025 yılında milli gelir için­deki payı yüzde 18,1 olarak hesap­landı. İmalat sanayinin payı ise 9,7 trilyon liralık büyüklükle yüz­de 15,4’te kaldı. Cari fiyatlarla 8 trilyon liralık da makine ve teçhi­zat yatırımı yapıldı. İstanbul Ti­caret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bizim büyük bir emekle kurduğumuz sanayimizin üzeri­ne bir şeyler koymamız gereken bir dönemdeyiz. Bu anlamda re­kabetçiliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Sanayinin Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılası içinde­ki payını mutlaka yüzde 20’lerin üzerine süratle çıkarmamız la­zım. İTO olarak üyelerimizle bir­likte bu dönüşümün altyapısını oluşturacak somut adımlar üze­rinde çalışmalarımızı bakanlık­larımızın destekleriyle sürdürü­yoruz. Süreçlerimizi gözden geçi­receğiz, iyileştirmeler yapacağız, verimliliğimizi artıracağız” dedi.

“Açıklanan paketler dönemsel ihtiyaçlara katkı verecektir”

Barselona’da düzenlenen ve Türkiye milli katılımını İTO’nun gerçekleştirdiği Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC26) sorula­rımızı yanıtlayan Şekib Avdagiç, büyüme verileri açıklandığı za­man İstanbul Ticaret Odası’nın, her zaman büyümenin alt kırı­lımlarına bakma geleneği ve usu­lüyle hareket ettiğini vurguladı. Avdagiç, “Bizim en çok önemse­diğimiz konu, büyümeye yatırım­ların ve ihracatın katkısı. Türki­ye’nin uzun vadeli üretimini ve ihracatını artırması için, mutla­ka yatırım kaynaklı büyümenin açıklanan genel büyüme oranının üstünde olmasını bekliyoruz” di­ye konuştu. “Yanımızdaki Avrupa Birliği’nin yüzde 2’nin altında bü­yüdüğüne bakınca Türkiye eko­nomisinin 2025’te yüzde 3,6 bü­yümesi ciddi ve önemli bir oran. Dünyadaki ilk 20 ülkenin büyü­me oranları içinde sadece birkaç ülke bu oranın üstünde büyüyor” değerlendirmesini yapan Avda­giç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bi­zim İstanbul iş dünyası olarak beklentimiz, yatırım ikliminin bundan sonra makul fona erişme anlamında daha ileri bir seviye­ye ulaşması. Bu anlamda son dö­nemde özellikle yeni bir takım fi­nansal araçların devreye girişiyle, normal piyasa rayiçlerinin altın­da özellikle imalat sektörlerinin kullanabileceği kaynaklar orta­ya çıktı. KOBİ’lere normal piyasa kredi rayiçlerinin 10 puan altın­da finansman sağlandı. Reeskont kredileri piyasa faizlerinin altın­da tutuldu. Yine reeskont kredi miktarı artırıldı. Yine Cumhur­başkanımızın tüm imalat sanayi işletmecileri için açıkladığı 100 milyar liralık bir finansman pa­keti var. Dolayısıyla bütün bunlar çok önemli ve değerli. Şirketle­rin dönemsel ihtiyaçlarını karşı­lamalarıyla ilgili önemli birtakım katkılar verecektir.”

Başkan Avdagiç’e, özellikle Ra­mazan ayında işletmelerin fiyat­larını artırmasına yönelik görüş­lerini sorduğumuzda, haksız fi­yat artışlarına karşı, tüketicinin tüketimden gelen gücünü her da­im kullanmalarının en etkili çö­züm olacağını söyledi. Avdagiç, “Fiyat artışı konusunu ikiye ayır­mak lazım. Çok sayıda üretici Ra­mazan ayı boyunca fiyatını artır­mayacağını açıkladı. Bunun için de çok önemli bakliyat firmala­rı, satıcılar var. Onları görmek la­zım ama diğer taraftan bunu fır­sata çevirip fiyatlarını yukarı çıkaranlar var. Benim buradaki önerim ve tavsiyem, daha evvel de bunu birkaç defa gündeme ge­tirdik. Tüketici tüketimden gelen gücünü her daim çok etkili kul­lanmalı. Enflasyon sürecinde yi­ne en büyük güç bana göre tüke­ticide. Tüketici bu konuda olum­lu yaklaşımı gösteren, makul bir duruş sergileyen ürünleri bu po­litikaya uygun bir şekilde satan satıcıları alım yaparak destekle­mesi sonuç verecektir” ifadeleri­ni kullandı.

Ticari otoda yerlilik yüzde 40’ın altına düşmemeli

Togg’un yeni modellerine yönelik bir soru üzerine Türkiye otomotiv pazarına ilişkin görüşlerini aktaran Şekib Avdagiç, şunları kaydetti: “İki modelden bahsetti Fuat Tosyalı Bey. Bir tanesi daha küçük segment bir otomobil. Bir de bir ticari model. Sabırsızlıkla bekliyoruz, ümit ediyoruz. Togg milli bir şirketimiz. Tabii Togg’un başarılı olması, pazarda daha çok pay alması hepimizi mutlu edecek bir olay. Türkiye toplam hafif ticari araç satışları içindeki yerlilik oranının yüzde 40’ların altına düşmemesi gerekiyor. Yeni devreye giren projeler var. Yine mevcut projeleri biten firmaların bu sene devreye giren yeni projeleri var. Satışta yerlilik oranı dengesinin yeniden sağlanmasını ümit ediyoruz.”

“Turizmde fiyat politikamızı gözden geçirmeliyiz”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, turizm sektörünün genel anlamda yatırım konseptini hem yabancı hem yerli turist için gözden geçirmesi gereken bir dönemde olduğunu söyledi. Avdagiç, “Benim gündeme getirmeye çalıştığım konu Türkiye’deki yatırımcıların süreci iyi analiz ederek, Türk vatandaşları için yurt içi turizmi tekrar cazip hale getirmek üzere fiyat politikalarını, konseptlerini gözden geçirmeleri. Çünkü hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Tabii ki vatandaşımız yurt dışına da gidecek. Derdimiz, kendi kaynağımızın kendi ülkemizde kalması. Burada gene altını çiziyorum. Yabancı turisti ülkemize çekerken, elimizdeki potansiyeli de korumamız lazım” mesajı verdi.

Kur makası yüzünden rekabetçilik aşındı

Kur ve enflasyon arasındaki makasın ihracatçı rekabetçiliğine etkisini değerlendiren Şekib Avdagiç, “Bu önemli bir konu. Birkaç senedir yaşanan enflasyon-kur makasından dolayı yurt içindeki ihracatçının rekabetçiliği aşındı. Bundan sonra enflasyonla kur arasındaki korelasyonun paralel gitmesi, hatta bir miktar kur lehine bir sürecin devreye girmesinin, Türkiye’nin rekabetçiliği açısından önemli olacağını düşünüyoruz” dedi.