İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Sanayinin payını süratle artırmalıyız
2021 yılında yüzde 22’nin üzerine çıkan imalat sanayinin milli gelir içindeki payı geçen yıl yüzde 15,4'e kadar düştü. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Sanayinin Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılası içindeki payını mutlaka yüzde 20’lerin üzerine süratle çıkarmamız lazım” dedi.
Türkiye ekonomisi 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Sanayideki yıllık büyüme ise yüzde 2,9’da kaldı. Cari fiyatlarla Türkiye ekonomisi 63 trilyon liralık gayri safi hasıla büyüklüğüne erişti. Sanayinin oluşturduğu gelir cari fiyatlarla 11,4 trilyon lira oldu. Böylece sanayinin 2025 yılında milli gelir içindeki payı yüzde 18,1 olarak hesaplandı. İmalat sanayinin payı ise 9,7 trilyon liralık büyüklükle yüzde 15,4’te kaldı. Cari fiyatlarla 8 trilyon liralık da makine ve teçhizat yatırımı yapıldı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bizim büyük bir emekle kurduğumuz sanayimizin üzerine bir şeyler koymamız gereken bir dönemdeyiz. Bu anlamda rekabetçiliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Sanayinin Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılası içindeki payını mutlaka yüzde 20’lerin üzerine süratle çıkarmamız lazım. İTO olarak üyelerimizle birlikte bu dönüşümün altyapısını oluşturacak somut adımlar üzerinde çalışmalarımızı bakanlıklarımızın destekleriyle sürdürüyoruz. Süreçlerimizi gözden geçireceğiz, iyileştirmeler yapacağız, verimliliğimizi artıracağız” dedi.
“Açıklanan paketler dönemsel ihtiyaçlara katkı verecektir”
Barselona’da düzenlenen ve Türkiye milli katılımını İTO’nun gerçekleştirdiği Dünya Mobil Kongresi’nde (MWC26) sorularımızı yanıtlayan Şekib Avdagiç, büyüme verileri açıklandığı zaman İstanbul Ticaret Odası’nın, her zaman büyümenin alt kırılımlarına bakma geleneği ve usulüyle hareket ettiğini vurguladı. Avdagiç, “Bizim en çok önemsediğimiz konu, büyümeye yatırımların ve ihracatın katkısı. Türkiye’nin uzun vadeli üretimini ve ihracatını artırması için, mutlaka yatırım kaynaklı büyümenin açıklanan genel büyüme oranının üstünde olmasını bekliyoruz” diye konuştu. “Yanımızdaki Avrupa Birliği’nin yüzde 2’nin altında büyüdüğüne bakınca Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3,6 büyümesi ciddi ve önemli bir oran. Dünyadaki ilk 20 ülkenin büyüme oranları içinde sadece birkaç ülke bu oranın üstünde büyüyor” değerlendirmesini yapan Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim İstanbul iş dünyası olarak beklentimiz, yatırım ikliminin bundan sonra makul fona erişme anlamında daha ileri bir seviyeye ulaşması. Bu anlamda son dönemde özellikle yeni bir takım finansal araçların devreye girişiyle, normal piyasa rayiçlerinin altında özellikle imalat sektörlerinin kullanabileceği kaynaklar ortaya çıktı. KOBİ’lere normal piyasa kredi rayiçlerinin 10 puan altında finansman sağlandı. Reeskont kredileri piyasa faizlerinin altında tutuldu. Yine reeskont kredi miktarı artırıldı. Yine Cumhurbaşkanımızın tüm imalat sanayi işletmecileri için açıkladığı 100 milyar liralık bir finansman paketi var. Dolayısıyla bütün bunlar çok önemli ve değerli. Şirketlerin dönemsel ihtiyaçlarını karşılamalarıyla ilgili önemli birtakım katkılar verecektir.”
Başkan Avdagiç’e, özellikle Ramazan ayında işletmelerin fiyatlarını artırmasına yönelik görüşlerini sorduğumuzda, haksız fiyat artışlarına karşı, tüketicinin tüketimden gelen gücünü her daim kullanmalarının en etkili çözüm olacağını söyledi. Avdagiç, “Fiyat artışı konusunu ikiye ayırmak lazım. Çok sayıda üretici Ramazan ayı boyunca fiyatını artırmayacağını açıkladı. Bunun için de çok önemli bakliyat firmaları, satıcılar var. Onları görmek lazım ama diğer taraftan bunu fırsata çevirip fiyatlarını yukarı çıkaranlar var. Benim buradaki önerim ve tavsiyem, daha evvel de bunu birkaç defa gündeme getirdik. Tüketici tüketimden gelen gücünü her daim çok etkili kullanmalı. Enflasyon sürecinde yine en büyük güç bana göre tüketicide. Tüketici bu konuda olumlu yaklaşımı gösteren, makul bir duruş sergileyen ürünleri bu politikaya uygun bir şekilde satan satıcıları alım yaparak desteklemesi sonuç verecektir” ifadelerini kullandı.
Ticari otoda yerlilik yüzde 40’ın altına düşmemeli
Togg’un yeni modellerine yönelik bir soru üzerine Türkiye otomotiv pazarına ilişkin görüşlerini aktaran Şekib Avdagiç, şunları kaydetti: “İki modelden bahsetti Fuat Tosyalı Bey. Bir tanesi daha küçük segment bir otomobil. Bir de bir ticari model. Sabırsızlıkla bekliyoruz, ümit ediyoruz. Togg milli bir şirketimiz. Tabii Togg’un başarılı olması, pazarda daha çok pay alması hepimizi mutlu edecek bir olay. Türkiye toplam hafif ticari araç satışları içindeki yerlilik oranının yüzde 40’ların altına düşmemesi gerekiyor. Yeni devreye giren projeler var. Yine mevcut projeleri biten firmaların bu sene devreye giren yeni projeleri var. Satışta yerlilik oranı dengesinin yeniden sağlanmasını ümit ediyoruz.”
“Turizmde fiyat politikamızı gözden geçirmeliyiz”
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, turizm sektörünün genel anlamda yatırım konseptini hem yabancı hem yerli turist için gözden geçirmesi gereken bir dönemde olduğunu söyledi. Avdagiç, “Benim gündeme getirmeye çalıştığım konu Türkiye’deki yatırımcıların süreci iyi analiz ederek, Türk vatandaşları için yurt içi turizmi tekrar cazip hale getirmek üzere fiyat politikalarını, konseptlerini gözden geçirmeleri. Çünkü hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Tabii ki vatandaşımız yurt dışına da gidecek. Derdimiz, kendi kaynağımızın kendi ülkemizde kalması. Burada gene altını çiziyorum. Yabancı turisti ülkemize çekerken, elimizdeki potansiyeli de korumamız lazım” mesajı verdi.
Kur makası yüzünden rekabetçilik aşındı
Kur ve enflasyon arasındaki makasın ihracatçı rekabetçiliğine etkisini değerlendiren Şekib Avdagiç, “Bu önemli bir konu. Birkaç senedir yaşanan enflasyon-kur makasından dolayı yurt içindeki ihracatçının rekabetçiliği aşındı. Bundan sonra enflasyonla kur arasındaki korelasyonun paralel gitmesi, hatta bir miktar kur lehine bir sürecin devreye girmesinin, Türkiye’nin rekabetçiliği açısından önemli olacağını düşünüyoruz” dedi.