İTO Başkanı Şekib Avdagiç yeni ÖTV istisnasını ve etkilerini değerlendirdi

Yerli sanayiyi destekleme ve cari açıkla mücadele amacıyla alınan, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirildi. Bu istisna kapsamında alınan araçların elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni vergi teşvikiyle otomotiv sektöründe yerlileştirmeye katkı verilmesinden tüm ülkenin kazançlı çıkacağını söyledi ve ekledi: "Bu düzenleme, yerli imalat sanayisi ürünlerinin kullanımına yönelik etkin bir teşvik sistemi için de başlangıç olmalıdır. 'ÖTV muaf araç' uygulamasının yüzde 40 yerli otomobillerle sınırlandırılması katma değer, ihracat ve küresel rekabet gücü olarak ülkemiz insanına geri dönecektir. Yerlilik oranının artması, yüksek teknoloji yatırımlarına ve markalaşmaya da olumlu yansıyacaktır." dedi.

2025 ÖTV istisnası tutarı: 2 milyon 290 bin 200 lira

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, 2024'te 1 milyon 591 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak'tan itibaren 2 milyon 290 bin 200 liraya yükseltildi.

ÖTV istisnası ve Togg, Toyota, Hyundai, Renault ve Fiat...

Engelli vatandaşlar, yerlilik esasına göre yapılan ÖTV istisnası kapsamında şu marka ve modellerden satın alırken avantaj yaşayacak:

Togg

Marka'nın T10X modeli, yüzde 72'yi aşan yerlilik oranı ve ÖTV muafiyeti ile engelli vatandaşlar tarafından tercih edilebilecek.

Toyota

Türkiye'de üretilen Corolla Sedan ve Toyota C-HR Hybrid modelleri ÖTV muafiyeti kapsamında engelli vatandaşlarca alınabilecek.

Fiat

Fiat'ın Egea Sedan ve Egea Cross modelleri de yüzde 40 yerlilik oranını karşılıyor.

Renault

Megane ve Clio modelleri de ÖTV muafiyeti kapsamında yüzde 40 yerlilik şartını karşılayarak engelli vatandaşlar için seçenekler arasında bulunuyor.

Hyundai

Bayon, i10 ve i20 modelleri de yüksek yerlilik oranlarıyla engelli vatandaşlar tarafından ÖTV muafiyeti kapsamında şartları karşılayan seçenekler olarak öne çıkıyor.

2025 ÖTV istisnası tutarı: 2 milyon 290 bin 200 lira

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, 2024'te 1 milyon 591 bin 200 lira olan ÖTV istisnası tutarı, 1 Ocak'tan itibaren 2 milyon 290 bin 200 liraya yükseltildi.

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