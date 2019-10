İTO Eski Başkanı Murat Yalçıntaş’tan genç CEO’lara tavsiye: İrtifanızı koruyun

18 Ekim 2019

Ortak Akıl İş Platformu tarafından düzenlenen dönemin ilk toplantısında, Genç Liderler Kulübü üyesi girişimci ve şirketlerin yeni kuşak temsilcisi 110 genç iş insanı, İstanbul Ticaret Odası geçmiş dönem başkanlarından, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Murat Yalçıntaş ile Elite World Europe Otel’de bir araya geldi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Bahaş Holding’in genç ve başarılı CEO’su Abdüssamet Bahadır, şirketlerin bayrak taşıyıcıları olan yeni kuşakların, iş dünyasının yeni trendleri olan kurumsallaşma, ERP, e-ticaret, dijitalleşme ve teknoloji tabanlı iş yapma konusundaki donanım ve becerileriyle şirketlerinin geleceğini tayin edeceklerini söyledi.



Platform Başkanı Dr. Sönmez: “Dünya markaları yaratacak genç patronlar bekliyoruz”

Ortak Akıl Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortak Akıl İş Platformu Kurucu Başkanı Dr. Yılmaz Sönmez de yaptığı konuşmada, dünyada iş süreçleri ve iş yapma yöntemlerinin baş döndürücü bir hızla değiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:“Kripto paralar, blockchain, yapay zeka, robotlar ve nesnelerin interneti, iş insanlarının gündemindeki yepyeni konular. Yepyeni bir gelecek ve kavramlar, bambaşka bir iş dünyası hayatımıza girdi. Dünyada ticaret ve ekonomi artık farklı bir düzlemde şekilleniyor. Peki biz bu dünyaya hazır mıyız? Olan biteni sadece izleyecek miyiz, yoksa bu konularda şirketlerimize liderlik edebilecek miyiz? Ekonomimizin bugün girişimci, yenilikçi, teknolojik gelişmeleri takip eden ve uygulayan, vizyon sahibi, dünyayı doğru okuyan ve bu doğrultuda kararlar alabilen, dünya markaları yaratacak donanıma sahip iş insanlarına ihtiyacı var. İş dünyasının yeni kuşaklardan beklentisi bu nedenle çok yüksek. Önceki kuşaklar, deneyim ve tecrübelerini aktaracakları gençlere güvenmek istiyorlar. Dolayısıyla bayrağı devralacak geleceğin patronlarının, eğitim, donanım ve becerileriyle, şirketlerini ve ülkemizi uluslararası rekabette öne çıkaracak seviyeye getirmeleri kritik önem taşıyor” dedi.



Yalçıntaş:“ Hızlı ve çok para kazanma hırsınıza yenilmeyin”



Dünyanın en büyük 3 ticaret odasından biri olan İstanbul Ticaret Odası’na 2 yıl üst üste başkanlık, TOBB’da ise Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Müdürü olarak görev yapan Doç.Dr. Murat Yalçıntaş, konuk konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, "Everest ve Kilimanjaro Yamaçlarından İş Dünyasına Bakış" başlıklı konuşmasında, iş dünyasındaki deneyim ve tecrübeleri, disiplin ve yüksek motivasyon gerektiren sporlarda edindikleriyle karşılaştırarak aktardı.



Risk alarak üretim yapan iş insanların, işletmelerini büyütürken karşılaştıkları zorluklarla mücadele gücünün, iç ve dış faktörlerin etkisiyle gerçekleşen küçülme dönemlerinde de önem taşıdığına dikkat çeken Murat Yalçıntaş, şirketlerinde sorunluluk alan genç kuşak temsilcilere, “İrtifanızı koruyun” uyarısında bulundu.



Kendi iş hayatından ve yaptığı yüksek irtifa tırmanışlarından örnekler vererek konuşmasını sürdüren Yalçıntaş, şöyle konuştu:

“Zirveye çıkmak kadar zirveden aşağıya inmek de teknik bilgi, donanım, motivasyon ve ekip gerektirir. Tırmanıştaki motivasyonu ve dikkati inişlerde de korumak zorundasınız. Şirketlerde büyüme kadar gerektiği durumlarda küçülme stratejileriniz, aşırı ve hızlı irtifa kaybını önler, zararları azaltır. Başladığınız her işte ağır adımlarla hedefinize ulaşın. Amaçlarınızı sorgulayın. Hedeflerinize olan inancınızı koruyun ve karşılaştığınız zorluklarda hemen pes etmeyin. Kendinizi yetiştirin, geliştirin. Sorumluluk aldığınız iş ile ilgili beceri ve malzemeye sahip olun, bu durum dayanıklılık gerektiren sporlarda da böyledir. Yaşamın her anında olduğu gibi dışarıda ne yaşanıyorsa yaşansın sizin işinizle ilgili ne hissettiğiniz önemlidir. Kendinize, bilginize ve ekibinize güvenin. İşinizi bilin, sevin ve inanın. Hızlı para ve çok para kazanma duygusuna kapılmayın. Hırsınıza yenilmeyin. Bu iş hayatında da bu sürdürülebilir bir yöntem değildir. Şirketiniz ve kendiniz için güvenir, itibarlı olanı tercih edin. İlk işimde başarımın ana sebebi budur. Sosyal çevremin aileme ve bana duyduğu güven sayesinde işimi büyütme fırsatım oldu. Duruşunuzdan ve ilkelerinizden ödün vermeyin. İş etiğine ve kanunlara saygılı olun. Kanuni olan her şey etik olmayabilir. Çevrenizi iyi tanıyın. İş yapabileceğiniz insanlarla tanışma fırsatı yaratın, iletişim kurun. Ekibinizden ayrılmayın, onlara liderlik ve rehberlik edin.”