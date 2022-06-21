İTO: İstanbul'da 210 gram ekmek 3 lira
İstanbul’da, 210 gram ekmeğin 5 lira olacağı yönündeki haberler üzerine açıklama yapan İTO Başkanı Avdagiç, haberlerin gerçeği yansıtmadığını, İTO’ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin satış fiyatının halen 3 lira olduğunu bildirdi.
İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamada, basında yer alan ve İstanbul’da ekmeğin fiyatının 5 TL olacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Avdagiç, "Azami Ekmek Fiyat Tarifesi'nin güncellenmesi için Ticaret Bakanlığımıza başvuru yapılmıştır. Bu başvuru süreci sonuçlanana kadar, İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'dir. Bunun dışında 'ekmeğe zam' haberlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadesini kullandı.