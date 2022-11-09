İTO Meclisi seçimlerinde Avdagiç’in listeleri fark attı

Merve YİĞİTCAN - Yener KARADENİZ

Büyük çekişmeye sahne olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde mevcut Başkan Şekib Avdagiç, yer aldığı 2 sandıktan güçlü çıkarken, en güçlü rakibi Murat Kalsın liste hazırladığı 2 komiteden de çıkamadı. İlk sonuçlara göre Avdagiç, 273 kişilik meclise 195 üye gönderdi.

Bir diğer aday Ferhan Ademhan da sandıktan çıkamadı. İTO’da Değişim Grubu’nun muhtemel başkan adayları arasında adı geçen Atilla Bingöl ve Saadettin Saran ise komitelerini kazanarak meclise girdiler.

Üye sayısı 700 bini aşan Türkiye’nin en büyük ticaret odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) büyük çekişmeye sahne olan meclis organ seçimleri dün yapıldı. İstanbul Fuar Merkezi’nde sabah 09:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi 17:00 itibariyle sona erdi.

81 komiteden 273 meclis üyesinin belirlendiği seçimlerde 70 civarında sandıkta birden fazla liste yarıştı. Şekib Avdagiç, tek liste olduğu 52 No.lu Kara Taşıtları, Yedek Parça ve Ekipmanları komitesi ile Abdullah Teber’in karşı liste çıkardığı 68 No.lu komitelerden de büyük farkla çıktı. Başkan adayları Murat Kalsın ve Ferhan Ademhan ise sandıklarından çıkamayarak başkanlık yarışına erken veda ettiler. Kalsın 29 No.lu Mimarlık ve Mühendislik ile 45 No.lu Konut İnşaatı komitelerinden liste çıkarmıştı. Ferhan Ademhan ise 2 No.lu Toptan ve Dış Ticaret komitesinden liste çıkarmıştı.

30 No.lu Bilgi, İletişim ve Medya komitesinden İTO Değişim Grubu ile adaylığını açıklayan Saadettin Saran’ın listesi de galip çıktı.

Gayri resmi sonuçlara göre, Avdagiç’in listelerinden 195 üye 273 kişilik meclise girdi.

Avdagiç: Açık ara önde kazandık

Avdagiç, seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamasında açık ara önde kazandıklarını söyledi.

Seçimlerin Fatih 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu Üyeleri gözetiminde demokratik bir ortamda ve huzur içinde tamamlandığını belirten Avdagiç, “Seçimde görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İTO personeline teşekkür ediyorum. Seçim güvenliğini sağlayan İstanbul Valimize, Emniyet Müdürümüze ve İstanbul Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sandıkların saat 17.00 itibariyle açıldığını, İTO’da 4 yıl görev yapacak meslek komitesi üyeleri ile meclis üyelerinin belirlendiğini kaydeden Avdagiç, “Sonuçlar elimize ulaştı. Şunu söylemek isterim ki 81 meslek komitesinde, kahir ekseriyetle kazanmış bulunuyoruz. İstanbul iş dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir” dedi. Oda seçimlerinde oy kullanan İstanbul iş dünyası üyelerini tebrik eden Avdagiç, “İTO üyelerimiz köklü seçim geleneğimize ve İstanbul iş dünyasına yakışır şekilde davrandılar. Bunu çok önemli buluyorum. Üyelerimizi, vakarlı ve sağduyulu yaklaşımları sebebiyle tebrik ediyorum, onlara şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Bütün üyelerimizi kucaklıyoruz”

Avdagiç, devamında şunları söyledi: “İTO Başkanı olarak, bu seçimin beni çok sevindiren tarafı, İstanbullu tüccarın, hiçbir gündelik ve popülist yaklaşıma prim vermemiş olmasıdır. Dünyada yaşanan pandemi ve savaş gibi krizler karşısında, İstanbul iş dünyası kenetlenmeyi ve dayanışmayı tercih etmiştir.”

İTO’da Komite ve Meclise seçilen iş dünyası temsilcilerini tebrik eden Avdagiç, “Şunun altını özellikle çizmek isterim. Şimdi, seçim dönemi geride kaldı. Seçim döneminde olanlar da, söylenenler de, orada kaldı. Bütün İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi kucaklıyoruz. Bütün Meclis üyelerimizi aynı hedef için çalışacak yol arkadaşlarımız diye görüyoruz” dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, ayrıca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Elhamdülillah. 195 meclis üyesiyle açık ara kazandık. Hayırlı olsun, hayırlar getirsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Tarihin en yoğun katılımlı İTO seçimi

Geçmiş yıllarda ortalama 30 bin kişinin katıldığı seçimlerde bu yıl 50 binin üzerinde katılım sağlandı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren fuar alanının çevresinde başlayan yoğun araç trafiği gün içinde artarak devam etti. Basın Ekspress’te trafik adeta kilitlendi. Trafik nedeniyle birçok üyenin oy vermeden geri döndüğü öğrenildi. Son dakikalar yetki belgesini alanlar koşarak sandığa gittiler. Yetki belgesi almak sıraya giren yüzlerce kişi oy veremedi.

Üç holün tamamında yoğunluk gün boyu devam etti. Önde gelen iş dünyası örgütlerinin başkanları ve eski başkanları da seçim salonlarına geldiler. Önceki gün yeniden İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı seçilen Erdal Bahçıvan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da salonları gezerek, seçimleri yakından takip ettiler.