İTO Mobilya Meslek Komitesi seçimlerini İSMODER kazandı

Mobilya sektöründe yaşanan sorun ve aksamaları, mobilya sanayinde faaliyet gösteren iş adamlarının birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek çözüme kavuşturulmasını amaçlayan Mobilya Dernekleri Federasyonu’nun (MOSFED) desteklediği liste İstanbul Ticaret Odası (İTO) 71. komite seçimlerine turuncu pusulayla katıldı. Mobilya Meslek Komitesi seçimlerini MOSFED’in desteklediği İSMODER kazandı.

Seçim sonrası açıklama yapan MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, “Mobilya sektörünün çatı kuruluşu MOSFED olarak seçim sürecinin başından beri desteklediğimiz İSMODER listesindeki üyelerin kazanması mutluluk verici. Bu zaferin Türk mobilyasını tanıtmak ve sektörü daha ileriye taşımak adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. İSMODER, sektörümüze büyük katkılar sağlayacak yenilikçi ve dinamik bir oluşum. Bu vesileyle başta bize sonsuz güvenerek her zaman yanımızda olan mobilyacılarımıza teşekkür ediyorum. Biz, dünya mobilya ihracatında 2030 yılında ilk 5’e ve 10 milyarlık ihracat rakamına ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yatırım, üretim ve ihracat ile bunu başaracağımızı biliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kazanan sektörümüz oldu”

MOBSAD Başkanı ve MOSFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nuri Gürcan ise, konuya ilişkin şunları söyledi: “Türk mobilyasını yarınlara daha güçlü ve başarılı bir şekilde taşımak için İSMODER olarak sektöre gönül vermiş derneklerimizle bir araya geldik ve İTO seçimlerini kazandık. Her zaman yanımızda desteğini hissettiğimiz başta MOSFED olmak üzere tüm üreticilerimize, derneklerimize teşekkür ederiz. Bize inandıkları ve destek oldukları için mutlu ve gururluyuz. İnanıyoruz ki bu zaferle birlikte kazanan Türk mobilyası olacak. Sorunlara çözümler geliştirerek mobilyamızın değerini artıracak ve dünya pazarında adımızdan daha çok söz ettireceğiz.”

Dört yıl süreyle görev yapacak yeni İTO Mobilya Meslek Komitesi şöyle:

ASİL ÜYELER

Stella Mobilya

Sofaline Mobilya

Sempre Mobilya

Alışveriş Merkezi İnşaat

Halan Ayhan Oturma Grupları

Metebronz Mobilya

Pargeta Yapı

Metin Akpınar Raylı Dolap İnşaat

Karabağlı Mobilya

YEDEK ÜYELER

Adım Cila Mobilya

Armoni Mağacılık

Alkan Mobilya

Renk Ahşap Ürünleri

MC Star Yapı Sanayi

Lorenzi Mobilya

Starmobi Mobilya

216 Mobilya

Özer Metal Mobilya