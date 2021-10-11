İTO: Rekabet üstünlüğünü Türk firmaları olarak yakalamış durumdayız

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, pandemi sürecinde Türkiye’nin gıdada rekabet üstünlüğünü yakaladığını söyledi.

Almanya'nın Köln kentinde cumartesi günü kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarlarından Anuga 2021’e Türkiye'den İTO'nun milli organizasyonu ile 202 firma katılırken, 88 firma da fuarda bireysel stantlarıyla yer aldı.

Anuga'ya İtalya'nın 731, Almanya'nın 400, İspanya'nın 377 firma ile katıldığını, Türkiye'nin 290 firmayla fuarın en büyük 4’üncü katılımcısı olduğunu belirten Kuralay, hibrit olarak gerçekleşen fuara Türk firmalarının fiziksel olarak katılmayı arzu ettiğini aktardı.

"Gıdada dünyanın bize ihtiyacı var"

Türkiye'nin gıda alanında çok büyük firmaları olduğuna dikkat çeken Kuralay, şöyle devam etti: "Çok güzel markalarımız var. Dünyanın da bize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hep sanayi ve teknoloji öne çıkıyor olsa da özellikle gıdanın, insanlık için hayati ve stratejik bir sektör olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Türkiye'miz tarımda hala kendisine yeten ülkelerden bir tanesi. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirebileceğimize, firmalarımızı daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Anuga'nın da bunun için bir zemin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk firmalarının ihracat kültürü var. Üretim kültürü var. Kalite standartları çok yüksek. Bizim gibi ticaret odalarına düşen, firmalarımızı dünya pazarlarıyla buluşturmak. Zaten bir müddet sonra firmalar kendi yollarını da buluyor."

Kuralay, COVID-19 salgının etkilerinin hafiflemesiyle Türk firmalarının nasıl hızlı hareket ettiğinin ortaya çıktığını ifade ederek, "Dünya sıkıntılı ve zor dönemdeyken, rekabet üstünlüğünü gıdada Türk firmaları olarak yakalamış durumdayız. Türkiye'mizin ve Türk firmalarının salgında daha hızlı hareket ettiğine, daha organize çalıştıklarını şahit olduk. Firmalarımız hem kalitesiyle hem lojistik avantajıyla salgında bir adım öne geçti. Salgın dönemindeki ihracatımız ve büyüme rakamlarımız da bunu doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu.