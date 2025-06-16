İTO Suriye'de yatırım incelemesi başlattı

İstanbul Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul iş dünyasının beklentilerini geçtiğimiz hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a iletti.

Şam ve Halep'e yatırım incelemesi

Suriye'deki yatırım fırsatları için harekete geçtiklerini belirten Avdagiç, “Yönetim Kurulundan iki arkadaşımızı inceleme yapması için gönderdik. Suriye’de büyükelçimizle, Şam Ticaret Odası ve birtakım sanayicilerle görüştüler. Şam’ın yanı sıra coğrafi ve mantalite olarak yakınlığı sebebiyle Halep’i de yatırım gündemimize alabileceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bazı yatırım avantajlarına sahip olabiliriz”

Türkiye’de yaşamış ve Esad rejiminin devrilmesi ile ülkelerine geri dönmüş olan Suriye iş dünyasının hızlı entegre imkanı bulunduğuna işaret eden Avdagiç, “Devlet politikamız çerçevesinde; sınır komşumuzun maliyet avantajlarını, Türkiye’nin teknolojik gelişimi ile birlikte kullanarak hızlı bir şekilde bazı yatırım avantajlarına sahip olabiliriz” dedi.

İstanbul’daki sanayicilere “terzi usulü” destek çağrısı

Avdagiç, iş dünyasının İstanbul’daki sanayi kuruluşlarına “terzi usulü” destek verilmesi konusundaki beklentilerini de dile getirdi.

Avdagiç, “İstanbul’daki sanayinin İstanbul’dan atılması gerektiği konusunda, biz o noktada değiliz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği desteğe teşekkür ederiz. Ancak İstanbul’la sadece savunma sanayiinde teşvik var. Bizim İstanbul’daki sanayi kuruluşlarına terzi usulü bir destek talebimiz var. Teşvik sadece yeni nesil teknoloji yatırımlarını, çevreye duyarlılığını artıracak yenileme, geliştirme çalışmaları için sağlansın” dedi.

Yerel yöneticilere ithal otobüs eleştirisi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, açıklamasında kamu alım garantilerinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu, milli ve yerli alımların kesin şekilde uygulanması gerektiğini de vurguladı.

Avdagiç, “Türkiye Avrupa’nın en büyük otobüs üreticisi olmasına rağmen, bazı yerel yöneticilerin ithal otobüs alması gibi bir garabetle karşı karşıyayız. Milli ve yerli alımların uygulanması konusunda destek talep ediyoruz” dedi.

BTM, Atatürk Havalimanı’ndaki teknoloji üssüne taşınabilir

İTO’nun Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ni (BTM) Atatürk Havalimanı’nda yapılması planlana dev teknoloji merkezine taşımak istediklerini, bunun için de Bakan Kacır ile bir görüştürklerini belirten Avdagiç, talebin olumlu karşılandığını belirterek şunları söyledi:

“BTM’de mekân olarak 4 bin metrekarede, adeta sıkıştık. Atatürk Havalimanı Türkiye’nin en büyük teknoloji üssü olacak. Biz de bakanımızdan 10 bin metrekarelik bir alan istirham ettik. Bakanımız da BTM için müjdeyi verdi. Kendisine İTO camiası olarak teşekkür ediyoruz.”