İTO ve Başakşehir Belediyesi’nden girişimci kentler için işbirliği

06 Temmuz 2020

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul’un küresel ölçekte, girişimcilik potansiyelini güçlendirmek ve yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşerek ülkemize katma değer sağlaması amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Başakşehir Living Lab arasında girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlayacak olan işbirliği protokolü imzalandı.



İTO’nun sahip olduğu bölgesel ticaret ve sanayi ağı sebebiyle, doğrudan İstanbul ekonomisini hedef alan BTM ve bilişim teknolojileri ile tasarım konulu ürün ve hizmetlerin geliştirilip test edildiği Başakşehir Living Lab işbirliği doğrultusunda, gençlerin yerel belediyelerle kolektif bir çalışma yürütmeleri amaçlanıyor. Bu çalışmaya bağlı olarak yerel belediyelerin inovasyon uyumları ile birlikte girişimcilik kültürünün yaygınlaşması hedefleniyor.



‘Projenin hedefi girişimciliği yaygınlaştırmak’



Girişimci gençlerin yerel belediyelerle kolektif çalışmalar yürütmelerini ve yeni nesil teknolojilerin yaygınlaşmasını amaçlayan bu protokolü İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu imza altına aldı. BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinden düzenlenen imza töreninde konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni ve farklı bir proje olarak tanımladığı işbirliği hakkında, “Çünkü bu projenin hedefi, girişimciliği, mikro düzeyde yaygınlaştırmaktır. Bu projeyle biz; mahalle mahalle, sokak sokak girişimci ve yenilikçi beyinlerin izini sürebileceğiz. Çocuklarımıza kendilerini gösterecekleri bir imkan sunabileceğiz” dedi.



Türkiye’de girişimciliğin ve yenilikçiliğin tarihinin yazılmasında İstanbul Ticaret Odası’nın büyük payı olduğunu dile getiren Avdagiç, “Küresel bir iddiaya sahip olmak, ancak yerel bir güce ve potansiyele sahip olmakla mümkündür” diye konuştu.



‘Bu model gençlerin gücünü gösterecek’



Ortaya çıkan bu sinerjinin diğer birçok kuruma örnek olacağını ümit ettiğini dile getiren Avdagiç, “Bu işbirliği tek taraflı bir işbirliği değildir. Bugüne kadar önemli işlere imza atan bir belediye var karşımızda. Ve bizler birbirimize katkı sunma imkanı bulacağız” dedi. “Şahsen benim bu işbirliğinden en büyük beklentim; gençlerin yerel belediyelerle kolektif ve verimli bir çalışma yürütmelerinde model oluşturmasıdır” diyen Avdagiç, bu model ile gençlerin gücünün İstanbul ve ülke ekonomisine itici güç olarak kazandırılmasını arzu ettiğini kaydetti. Avdagiç, “Sonuç olarak ifade etmek isterim ki, BTM ile Başakşehir Living Lab işbirliğinde genç girişimcilerimiz, çok önemli ve inşallah çok büyük inovatif projeler ortaya koyacaktır. Bu projelerle yerel belediyelerin sorunlarına çözüm sağlayacaklardır” diye konuştu.



“Yeter ki gençler bize ulaşsın”



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da konuşmasında enlerin ve ilklerin belediyesi Başakşehir ile dünyanın üç büyük odasından biri olan İTO’nun güçlerinin birleşmesi önemli olduğunu kaydetti. Bu protokolle gençlere de yeni ufuklar açılacağını belirten Kartoğlu, “Gençlerimiz maalesef beyin göçü olarak ABD ve uzak ülkelere gidiyor. Burada kalmaları için onlara mekan, finansman ve diğer imkanlar lazım. Son yıllarda bu durum keşfedildi. Living Lab, BTM gibi girişimci dostu oluşumların sayıları giderek artıyor. Bundan sonra da inşallah giderek büyüyecek” dedi.

Her zaman gençlere ulaşacaklarını belirten Kartoğlu, “Yeter ki onlar bize ulaşsınlar. Yeter ki hayal üretsinler, fikir üretsinler. Biz ağabeyleri olarak her zaman onların yanında olacağız. İnşallah genç mucitleri ülkemize kazandıracağız” diye konuştu.



Bu iş birliğinden doğacak inovatif projelerle girişimcilerin yerel belediyelerin sorunlarına çözüm sağlayıcı olmaları, inovatif projeler üretmeleri ve bu projeleri ticarileştirilebilir bir model haline getirmeleri bekleniyor. Yerel bazda şehir teknolojilerinin kullanılmasına olanak sağlayacak olan bu işbirliği, fiziki olanaklardan karşılıklı olarak faydalanmayı da kapsıyor.