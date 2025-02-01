İTO yeni yöntemle ilk kez açıkladı: İstanbul’un ocak enflasyonu belli oldu

İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin yenilenmiş hesaplama yöntemiyle ilk sonuçları açıklandı. Buna göre, İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 5,16 olarak gerçekleşti.

2025 Ocak ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 5,16 olarak gerçekleşti.

2024 Ocak ayına göre 2025 Ocak ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde yüzde 48,40 olarak gerçekleşti.

Ocak ayı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi

2025 Ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde; bir önceki aya göre sağlık harcamaları grubunda yüzde 18,82, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 10,95, lokanta ve oteller grubunda yüzde 8,48, eğitim harcamaları grubunda yüzde 8,47, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 7,80, konut harcamaları grubunda yüzde 7,03, çeşitli mal ve hizmetler harcamaları grubunda yüzde 6,92, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,67, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 3,90 ve alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda yüzde 0,81 artış izlendi.

Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde –1,62 azalış gözlendi.

En yüksek grup artışı sağlık harcamalarında

İstanbul’da 2025 Ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; sağlık, ulaştırma ve konut harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde izlenen resmi fiyat değişimlerinin yanı sıra; gıda, lokanta ve oteller ile eğitim harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı artışların yanında giyim harcamaları grubunda yaşanan aşağı yönlü izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Ocak ayında en yüksek grup artışı sağlık harcamaları grubunda (yüzde 18,82), en yüksek azalış giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda (yüzde -1,62) izlendi.

Değişim oranları

Harcama grupları itibarıyla değişim oranlarına ait tablolar ise şöyle:

İTO'nun enflasyon hesabında neler değişti?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 1995 yılından beri hazırlayıp kamuoyuyla paylaştığı “İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi”ni değiştirmişti.

İndeks bugün itibarıyla “İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi” adıyla yenilenerek yayımlanmaya başladı.

İndeks çalışmaları kapsamında Ocak 2023’ten bugüne kadar 586 binin üzerinde fiyat verisi toplandı.

1995 yılı bazlı eski indekste 242 madde bulunurken, 2023 yılı bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde 493 madde yer alıyor.

İndeksteki ana grup sayısı 8’den 12’ye çıkarıldı. Fiyat derleme sayısı da 15 bin 725’ten 24 bin 500’e yükseltildi.

Eski indekste “soba, video, kasetçalar, odun, aidata dahil olmayan kapıcı ücretleri” gibi başlıklar vardı. Bu kalemler yeni indekste bulunuyor.

Bunun yanında eski indekste yer almayan “otomobil, cep telefonu, internet, dijital platform ücretleri” gibi maddeleri yeni indeks içeriyor.