İTO'da hesaplar şaştı, seçim tarihi belli oldu

09 Şubat 2018

SERCAN AKINCI

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Odası (İTO) çekişmeli geçmesi beklenen seçime hazırlanıyor. Adaylar arasındaki çekişme komite seçimlerinde başlayacak. Komite seçimlerinin tarihi ise 9 Nisan olarak belirlendi.

Daha önce Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) yaptığı istişareler sonucu İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç'i destekleme kararı almıştı. Avdagiç ile aynı komiteden olan TEBPLAST'ın sahibi Abdullah Teber de İTO Başkanlığina talip. Kulislerde konuşulanlara göre Çağlar'ın vefatının ardından kalan dönem için de Başkanlığa adaylığını koyan İTO Başkan Yardımcısı Murat Kalsın nabız yoklamaya devam ediyor.

İTO için bir senaryo daha ortaya atılıyor. Kalsın ile birlikte Çağlar'dan kalan dönem için Öztürk Oran aday olmuş ve yönetim kurulundaki seçimi kazanmıştı. Şimdi ise komite seçimlerinde Avdagiç'in çıkamaması durumunda Oran'ın tekrar aday olacağı ifade ediliyor. Avdagiç'in tek bir komiteden aday olduğu belirtiliyor.

Yer rezerve edildi

Dün gerçekleştirilen İTO şubat ayı Meclis Toplantısı'nda farklı bir olay da yaşandı. İlk kez bir meclis üyesi kürsüden başkan adaylığını açıkladı. Ayakkabı ve Ayakkabı Yan Sanayi Meslek Komitesi'nden meclis üyesi olan Ender Yazıcıoğlu, kürsüden "Ben de başkanlığa adayım" dedi. İTO Başkanı Oran ve İTO Meclis Üyesi Avdagiç'in "Nereye adaysınız" sorusu karşısına ise Yazıcıoğlu yönetim kurulu başkanlığı için aday olduğunu yineledi.

Meclis toplantısı sonrası üyelerle konuşan İTO Başkanı Oran, seçim tarihini 9 Nisan Pazartesi olarak belirlediklerini kaydetti. Oran, "İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde yerimizi rezerve ettirdik. Yenikapı’daki alan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz var” bilgisini verdi.