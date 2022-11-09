İTO'da kritik meclis seçimi başladı

Merve YİĞİTCAN



Üye sayısı 700 bini aşan Türkiye’nin en büyük ticaret odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) meclis organ seçimleri için oylama sabah 9:00 itibariyle başladı. Oy verme işlemi İstanbul Fuar Merkezi’nde 9, 10 ve 11’inci hollerde gerçekleşiyor.

81 komiteden 627 meclis üyesinin belirleneceği seçimde sandıklar 17:00 itibariyle kapanacak.

Neredeyse tüm sandıklarda birden fazla listenin yarışacağı seçimde başkanlık yarışındaki Şekib Avdagiç ve Murat Kalsın’ın listelerinin yanında bazı sandıklarda İTO’da Değişim Grubu’nun listeleri de yarışa katılacak. Seçime katılımın geçmiş yıllara göre çok fazla olması bekleniyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada Oda üyesi firma yetkililerini, seçimde oy kullanmaya çağırdı. Seçimlerin huzur ortamı içinde tamamlanması için hazır olduklarını belirten Avdagiç, “Bugün üyelerimiz demokratik haklarını kullanırken aynı zamanda İstanbul iş dünyasının tercihini ortaya koymuş oluyor. Seçimlerin, İstanbul Ticaret Odası’na yaraşır şekilde tamamlanmasını ve hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkanlık seçimi 15 Kasım’da

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 15 Kasım Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında kurulacak. Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

Bilindiği üzere yeniden adaylığını açıklayan mevcut İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Platformu ile seçim çalışmalarını yürütüyor.

Avdagiç’in rakibi Murat Kalsın ise İTO Seçim Ofisi ile seçimlere hazırlandı.

Başkan adaylığını açıklayan bir diğer isim ise İTO Meclis Üyesi Ferhan Ademhan olmuştu.

İTO’da Değişim Grubu’nun ise henüz başkan adayı yok, ancak kulislerde Atilla Bingöl ve Saadettin Saran’ın isimleri geçiyor.