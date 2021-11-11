İTO’da muhasebe yöneticisinden 1,4 milyon TL’lik dolandırıcılık

Merve YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda’nın muhasebe biriminde görevli personel N.E’nin 2016 yılından bu yana 163 işlem ile zimmetine 1 milyon 445 bin TL’lik para geçirdiğini, konunun yargıya intikal ettiğini ve sürecin de hukukun öngördüğü şekilde ilerleyeceğini söyledi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Oda’nın muhasebe biriminde çalışan personelin evrakta usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin gelişmeler konusunda Meclis üyelerine bilgi verdi. Meclis bünyesinde görev yapan Hesapları İnceleme Komisyonu’nun konuyla ilgili incelemesini tamamladığını belirten Avdagiç, bu Komisyonun raporunun da ilk tespit ve bulguları doğruladığını kaydetti. Şekib Avdagiç, konunun yargıya intikal ettiğini ve sürecin de hukukun öngördüğü şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Avdagiç, “İTO Yönetimi olarak yolsuzluğun üzerine kararlı bir şekilde gitmemize tam destek veren Meclis Üyelerimize de şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

4 farklı alanda sahte belge, imza ve mühür

İTO Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Bayram Bilgin’in meclis komisyonundan aktardığı bilgiye göre, İstanbul Ticaret Odası’nda 2006’dan bu yana çalışan Muhasebe Birim Yöneticisi N.E’nin 2016 yılından bu yana 163 işlem ile 1 milyon 445 bin TL’lik haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Söz konusu usulsüzlük tedavi, sağlık, mesai ve maaş gibi 4 farklı alanda sahte belge, imza ve mühür taklit edilerek gerçekleştirildiği belirtildi.

Ekim ayı meclis toplantısında konunun yargıya taşındığı ve usulsüzlüğü yapan çalışanın iş akdine son verildiği belirtilmişti. Hukuki sürecin devam ettiği açıklanırken, usulsüzlük yapmakla suçlanan personelin 14 Nisan 2016’dan bu yana bu işlemleri yaptığının tespit edildiği ifade edildi.

Verilen bilgilere göre N.E söz konusu haksız kazancı nasıl elde ettiği ile ilgili Bilgin şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık giderleri tarandığında listeler üzerinde yer alan toplam ile uyuşmazlık olduğu görüldü. İncelenen dökümlerde söz konusu şahsa ödeme yapıldığı görüldü. Erdem, sahte belge düzenleme sureti ile listeye kendi ismini de ekleyerek kendine de ödeme yapılmasını sağlamış. Tedavi harcamalarında da aynı yöntemi gerçekleştirmiş. Sağlık faturasını birkaç kez sanal olarak üretmiş. Maaş ve fazla mesaide sahte belge düzenlenmiş. Banka tarafından açıklama istendiğinde ise başka belgelerden imza ve mühür kopya edilerek evrak çoğaltmış. Zimmete nitelikli para geçirme söz konusu. Peki bu kişi kendi hesabına da para aktarıyorsa banka aramadı mı? konusu var. Onla ilgili de çalışma yaptık. Bankadan aranıyor ama yetkili kendisi olduğu için telefona kendisi çıkıyor ve ‘evet doğru, parayı hesaba aktarabilirsiniz’ diyor. Amirinin ıslak imzasını da taklit ederek bankaya gönderiyor.”



Mecliste hararetli tartışmalar

Ekim ayı meclis toplantısında olduğu gibi bugün de dolandırıcılık vakası mecliste hararetli tartışmalara neden oldu. Bir ay önce mecliste gündeme getirilen ve araştırıldığı noktasında meclisin bilgilendirilmesine rağmen, kasım ayı meclisinden birkaç gün önce ekim ayı tutanaklarının sızdırılmasının mevcut yönetimi yıpratmaya yönelik bir kasıt olduğunu iddia eden meclis üyeleri, tutanağı kimin hangi maksatla sızdırdığı konusunda araştırma yapılmasını talep etti. Ayrıca meclis kürsüsünde söz alan meclis üyeleri Avdagiç başkanlığındaki yönetim kuruluna desteklerini dile getirdi.