İTO'da son dakika adayı: Değişimciler, Avdagiç’in karşısına Bingöl’ü çıkardı

Merve YİĞİTCAN

Üye sayısı 700 bini aşan Türkiye’nin en büyük odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) bu sabah yapılacak başkanlık seçimi için mevcut başkan Şekib Avdagiç’in karşısına gece Levent Korkut’u çıkaran İTO Değişim Grubu’nun sabah karar değiştirerek Atilla Bingöl’ü koyduğu öğrenildi.

Dün gece Değişim Grubu’na yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, yoğun temaslar neticesinde Avdagiç’in karşısında başkanlık yarışında 20 No.’lu Sigortacılık komitesinden seçilerek meclis üyesi olan Levent Korkut’un yarışacağı belirtilmişti. Çağrı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan Korkut, aynı zamanda TOBB-Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı olarak da görev yapıyor. Korkut’un İTO’nun 2018 seçimlerinde de meclis üyeliği için kendi komitesinden liste hazırladığı, ancak seçilemeyerek o dönem meclise giremediği biliniyor.

Ancak geceden sabaha karar değişikliğine giden grubun bu kez de 17 No.lu Restoran Hizmetleri sektöründen meclise giren Atilla Bingöl’ü aday gösterdiği öğrenildi. Korkut’un da değişiklik kararını sabah öğrendiği edinilen bilgiler arasında… Öte yandan Atilla Bingöl’ün adı halihazırda meclise giren Saadettin Saran ile adaylık için geçiyordu. CHP Milletvekili Tekin Bingöl’ün kardeşi olan Atilla Bingöl, Bridge Restaurant’ın da sahibi…

Avdagiç: Meclis üyelerinin 195’i bizim listelerimizden

Geçen hafta yapılan İTO Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimlerinde mevcut Başkan Şekib Avdagiç’in listeleri fark atmış. Avdagiç, seçim sonuçlarına göre toplam 273 meclis üyesinden 195’inin kendi listelerinden meclise girdiğini duyurmuştu. 9 Kasım’daki seçim öncesi başkan adaylıklarını açıklayan Murat Kalsın ile Ferhan Ademhan ise kendi komitelerinden seçilemeyerek başkanlık yarışına erken veda etmişlerdi. İTO’da Değişim Zamanı’nın, muhtemel başkan adayları arasında adı geçen Atilla Bingöl ile Saadettin Saran ise kendi komitelerinden seçilerek meclis üyesi olmuşlardı.