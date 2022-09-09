İTO’daki seçim yarışında nabız yükseliyor

MERVE YİĞİTCAN / İSTANBUL

Yaklaşık 685 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük odası, dünyanın da en büyük ticaret odalarından biri olan İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) 9 Kasım’daki seçimlere az bir zaman kala yarışın tansiyonu yükselmeye başladı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in bir dönem daha yönetime liderlik etmek için adaylığını ilan ettiği yarışta, şu an için açık bir şekilde adaylığını duyuran ve çalışmalarını yürüten tek isim İTO Meclis Üyesi Murat Kalsın... Dün gerçekleştirilen İTO’nun eylül ayı olağan meclis toplantısı da iki adayın ‘tatlı-sert’ atışmasına yol açtı. Takip edenlerin bildiği üzere Meclis toplantısının rutin akışında son madde İstanbul ekonomisine ilişkin genel görünüm ve sektörel sorunların paylaşılmasıdır. Sektör meclis üyelerinin söz aldığı bölümde aday Murat Kalsın, bir önceki ay da olduğu gibi yine kürsüye çıktı. Konuşmasında Oda kaynaklarının vizyoner kullanılması, tüm üyelerin sorunlarına kalıcı çözümler sunulması gerektiğini belirten Kalsın, “İTO’nun güçlü projelere ihtiyacı var” diyerek mevcut yönetime bir göndermede bulunmak istedi.

İTO Meclis Üyesi Murat Kalsın

Tüm meclis üyelerinin konuşmalarını tamamlamasının ardından İTO Başkanı Şekib Avdagiç, son konuşmayı yaparak meclis üyelerine dile getirdikleri sorun ve öneriler üzerine yönetimin yaklaşımını ve bu anlamda yaptıkları ya da yapacakları icraatları paylaştı. Başkan Avdagiç’in konuşmasında sıra Kalsın’ın dile getirdiği ‘kalıcı çözümler’ ve ‘güçlü projelere’ gelince, tonunu bir miktar yükselten Şekib Avdagiç, meclis üyelerinin büyük kısmının sık sık alkışlarla desteklediği bir konuşmaya imza attı.

İTO Başkanı Avdagiç’ten ironili yanıt

“Ben mi hatırlamıyorum, yoksa bizim dönemde değil miydi” diyerek ironiyle söze başlayan İTO Başkanı Avdagiç, 4 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdikleri önemli projeleri şöyle anlattı:

“(Dün açılan) Acaba ben mi hatırlamıyorum, başka arkadaşlar mı iyi hatırlamıyor. Liman Han’ın restorasyonuna daha önceki dönemde mi başlandı, yoksa bizim dönemde başlandı? Gerçekten böyle olmadı mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum, yoksa İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’ndeki (İDTM) yıllarca süren kiracı sorunu bizim dönemde çözülmedi mi? İDTM’de bütün tadilat işlerini, yenilemeleri yaptık, oranın 40 sene sonra tapuları aldık. Bu başka zaman mı yapıldı yoksa, ben mi hatırlamıyorum. Orada fuarlar 165 hol/hafta dolu iken bu çalışmalardan sonra 300 hol/haftaya çıktı. Ben mi yanlış hatırlıyorum, yoksa böyle olmadı mı? Çatısından sular aktığı için fuarlar gidiyordu, geri geldiler. Hatırlamaya çalışıyorum, lütfen hatırlamama yardımcı olun, Teknopark İstanbul’da iki üniversitemiz oraya binalarını yaptı. İkinci etabı yaptık, Cumhurbaşkanımızla açtık. Ben mi yanlış hatırlıyorum, yoksa başka dönemde mi oldu? Roketsan’ın, Aselsan’ın bina inşaatları devam ediyor. Armelsan kendi binasının açılını yapacak. Hafızamı yoklamaya çalışıyorum, yoksa bunlar yanlış zamanda mı oldu diye. Eski İTO Merkez Binası’na bakıyorum, garip bir ihale yapılmıştı, iptal edildi, biz yıktık, yeniden yapıyoruz, seçime kadar karkası bitecek. Galiba bunlar da bu dönemde oldu. Hatırlamaya çalışıyorum. Yine sanki Taşhan’ı biz natamam bu dönem aldık, taşındık diye hatırlıyorum. Değil mi, sanırım onu da doğru hatırlıyorum. Bunlar vizyon projeler değil de ne, onu da paylaşmış olayım...”

Saadettin Saran’dan adaylık çıkışı gelebilir

2023 öncesi gerçekleştirilen Türkiye genelindeki oda ve borsa seçimlerinin, özellikle bazı büyükşehirlerde hem ekonomi hem de siyasi çevrelerce yakından takip edildiği biliniyor. Şu an için kulislerde İTO’da başkanlık için en güçlü adayın yeniden Şekib Avdagiç olduğu konuşuluyor. Kalsın’ın ise yoğun bir şekilde seçim ofisinde mesai harcadığı da biliniyor. Öte yandan CHP’li bazı ilçe belediyelerinin de birtakım hazırlıklar yaptığı gelen duyumlar arasında. Bu arada iş insanı Sadettin Saran’ın ay sonuna doğru İTO’daki kendi meclis komitesi için bir seçim toplantısı yapacağı öğrenildi. Saran’dan da sürpriz bir adaylık çıkışı gelebileceği edinilen bilgiler arasında.

Avdagiç: Düşük enflasyon, kalkınma ve toplumsal refahın anahtarıdır

İstanbul Ticaret Odası’nın eylül ayı olağan meclis toplantısı dün gerçekleştirildi. Milli eğitim Bakanı Mahmut Özer’in konuk olarak yer aldığı toplantıda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisi ve açıklanan 2023-2025 Orta Vadeli Programı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin arttığı bir dönemde açıklanan 2023-2025 Orta Vadeli Programı'nın önümüzdeki dönemin temel politikaları hakkında ipuçları verdiğini aktaran Avdagiç, "Orta Vadeli Program'ın temel amacı, iş dünyasının amaçlarıyla birebir örtüşmektedir. İnanıyoruz ki temel hedefler ile buna yönelik politikalar da birbiri ile uyum içinde olacaktır. Bu çerçevede makro değişkenler arasındaki korelasyon yakından izlenmeli, gelişmelere karşı hızla tepki verme/önlem almaya devam edilmelidir. Bu noktada hükümetin yüksek enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı tutumunu önemsiyoruz. Düşük enflasyon, kalkınma ve toplumsal refahın anahtarıdır. Bu yöndeki kararlı tutumun sürdürülmesi, fiyat istikrarını bir an önce sağlayacak tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi, beklentilerimiz arasında” ifadelerini kullandı.